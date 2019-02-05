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«Имеющий уши услышит». Анонсирована дата выхода посмертного клипа Децла

05 февраля 2019 07:58
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Новости России. Объявлена дата выхода посмертного клипа Децла.

Информация была размещена в официальном сообществе ВКонтакте «Децл aka Le Truk». Видео будет опубликовано в день прощания с артистом – шестого февраля.

«6 февраля на Youtube канале Detsl aka Le Truk около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое приготовил для нас Кирилл».

«Имеющий уши услышит». Анонсирована дата выхода посмертного клипа Децла-1

Фото: instagram.com/somamamori

Информацию о выходе клипа также сообщила вдова музыканта. «Имеющий уши услышит», – добавила она.

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Децла – Кирилла Толмацкого – не стало третьего февраля. Музыкант скончался после концерта в Ижевске.

Артисту было 35 лет. У него остались супруга и 14-летний сын.

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Децл был одним из пионеров жанра хип-хоп в России и символом поколения начала 2000-х. Альбомы Кирилла Толмацкого выходили миллионными тиражами, а клипы находились в ротации музыкальных телеканалов.

# Некролог # калейдоскоп # Децл # Кирилл Толмацкий

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