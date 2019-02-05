«Имеющий уши услышит». Анонсирована дата выхода посмертного клипа Децла

Новости России. Объявлена дата выхода посмертного клипа Децла.
Информация была размещена в официальном сообществе ВКонтакте «Децл aka Le Truk». Видео будет опубликовано в день прощания с артистом – шестого февраля.
«6 февраля на Youtube канале Detsl aka Le Truk около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое приготовил для нас Кирилл».
Фото: instagram.com/somamamori
Информацию о выходе клипа также сообщила вдова музыканта. «Имеющий уши услышит», – добавила она.
«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
Децла – Кирилла Толмацкого – не стало третьего февраля. Музыкант скончался после концерта в Ижевске.
Артисту было 35 лет. У него остались супруга и 14-летний сын.
Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото (смотрите здесь).
Децл был одним из пионеров жанра хип-хоп в России и символом поколения начала 2000-х. Альбомы Кирилла Толмацкого выходили миллионными тиражами, а клипы находились в ротации музыкальных телеканалов.