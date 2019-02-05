«Имеющий уши услышит». Анонсирована дата выхода посмертного клипа Децла

Новости России. Объявлена дата выхода посмертного клипа Децла.

Информация была размещена в официальном сообществе ВКонтакте «Децл aka Le Truk». Видео будет опубликовано в день прощания с артистом – шестого февраля.

«6 февраля на Youtube канале Detsl aka Le Truk около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое приготовил для нас Кирилл».