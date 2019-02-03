Ему было 35 лет. Скончался рэпер Децл

Новости России. На 36 году жизни скончался известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл.
О смерти музыканта сообщил в Facebook его отец Александр Толмацкий.
«КИРИЛЛА БОЛЬШЕ НЕТ...», – написал он.
Смерть артиста подтвердил его концертный директор. Децл скончался от остановки сердца.
Фото: instagram.com/juzeppejostko
Кирилл Толмацкий накануне опубликовал твит, где сообщил, что едет из Перми в Ижевск.
Наибольшую популярность артист приобрел в начале 2000-х. Его дебютный альбом «Кто? ты» стал одним из самых продаваемых в России. Тираж составил более миллиона экземпляров. А клипы и песни находились в ротации телеканалов и радиостанций.
Кирилл Толмацкий был женат. У него остался 14-летний сын.
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