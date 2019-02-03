Ему было 35 лет. Скончался рэпер Децл

Смерть артиста подтвердил его концертный директор. Децл скончался от остановки сердца.

«КИРИЛЛА БОЛЬШЕ НЕТ...», – написал он.

О смерти музыканта сообщил в Facebook его отец Александр Толмацкий.

Новости России. На 36 году жизни скончался известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл.

Кирилл Толмацкий накануне опубликовал твит, где сообщил, что едет из Перми в Ижевск.

Наибольшую популярность артист приобрел в начале 2000-х. Его дебютный альбом «Кто? ты» стал одним из самых продаваемых в России. Тираж составил более миллиона экземпляров. А клипы и песни находились в ротации телеканалов и радиостанций.

Кирилл Толмацкий был женат. У него остался 14-летний сын.