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Ему было 35 лет. Скончался рэпер Децл

03 февраля 2019 06:53
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Новости России. На 36 году жизни скончался известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл.

О смерти музыканта сообщил в Facebook его отец Александр Толмацкий.

«КИРИЛЛА БОЛЬШЕ НЕТ...», – написал он.

Смерть артиста подтвердил его концертный директор. Децл скончался от остановки сердца.

Ему было 35 лет. Скончался рэпер Децл-1

Фото: instagram.com/juzeppejostko

Кирилл Толмацкий накануне опубликовал твит, где сообщил, что едет из Перми в Ижевск.

Наибольшую популярность артист приобрел в начале 2000-х. Его дебютный альбом «Кто? ты» стал одним из самых продаваемых в России. Тираж составил более миллиона экземпляров. А клипы и песни находились в ротации телеканалов и радиостанций. 

Кирилл Толмацкий был женат. У него остался 14-летний сын.  

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году (читать далее).  

# Некролог # Децл # Кирилл Толмацкий

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