Родственники рассказали о дате и месте прощания с Децлом

Новости России. Церемония прощания с рэпером Децлом назначена на 6 февраля. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мать артиста Ирину Толмацкую.

Прощание пройдёт в 11:00 в ЦКБ управделами президента РФ. Похороны состоятся в тот же день на Пятницком кладбище.

Знаменитый российский рэпер скончался 3 февраля в Ижевске. Находясь в гримёрке после выступления, артист почувствовал ухудшение самочувствия. Предварительной причиной смерти считается остановка сердца.

Ранее Тимати показал архивное фото с Децлом.