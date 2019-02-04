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Родственники рассказали о дате и месте прощания с Децлом

04 февраля 2019 13:19
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Новости России. Церемония прощания с рэпером Децлом назначена на 6 февраля. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мать артиста Ирину Толмацкую.  

Прощание пройдёт в 11:00 в ЦКБ управделами президента РФ. Похороны состоятся в тот же день на Пятницком кладбище.  

Знаменитый российский рэпер скончался 3 февраля в Ижевске. Находясь в гримёрке после выступления, артист почувствовал ухудшение самочувствия. Предварительной причиной смерти считается остановка сердца.  

Ранее Тимати показал архивное фото с Децлом.  

«Мы были пионерами жанра» (здесь подробнее).  

# Некролог # Децл

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