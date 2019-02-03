«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти
Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные.
Артист умер после концерта из-за остановки сердца (читать далее).
Отец Кирилла Толмацкого опубликовал в Facebook пост, где написал, что «Кирилла больше нет».
Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy
Мать Децла – Ирина Толмацкая – опубликовала черный квадрат с подписью «Люблю тебя.....1983-2019».
Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
Супруга певца – Юлия – разместила на своей странице портрет Кирилла Толмацкого и написала, что «Бог забрал любимого. RIP».
Фото: instagram.com/somamamori
У артиста остался 14 летний сын.
Интернет-пользователи выражают свои соболезнования близким музыканта.