«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти

Новости России. В возрасте 35 лет скончался известный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). О смерти музыканта сообщили его родные.

Артист умер после концерта из-за остановки сердца (читать далее).

Отец Кирилла Толмацкого опубликовал в Facebook пост, где написал, что «Кирилла больше нет».