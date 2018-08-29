Наташа Королева защитила участника, покинувшего шоу «Замуж за Бузову», и раскритиковала Ольгу

Певица Наташа Королёва прокомментировала решение Ольги Бузовой в отношении одного из участников шоу «Замуж за Бузову».

Свое мнение исполнительница выразила на своей странице в Instagram. По ее словам Ольга «недооценила» белорусского певца и композитора Германа, который покинул реалити-шоу после первого выпуска. Ольга Бузова сказала, что «общалась со своей сестрой и их мнения абсолютно полностью совпали – это точное нет. Удачи». Однако девушка отметила, что у Германа очень красивый голос.

Наташа Королева подчеркнула, что благодаря союзу с композитором у певицы могли бы появиться хиты от автора песен Лолиты, Стаса Михайлова, Николая Баскова и Димы Билана.