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Наташа Королева защитила участника, покинувшего шоу «Замуж за Бузову», и раскритиковала Ольгу

29 августа 2018 15:14
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Певица Наташа Королёва прокомментировала решение Ольги Бузовой в отношении одного из участников шоу «Замуж за Бузову».

Свое мнение исполнительница выразила на своей странице в Instagram. По ее словам Ольга «недооценила» белорусского певца и композитора Германа, который покинул реалити-шоу после первого выпуска. Ольга Бузова сказала, что «общалась со своей сестрой и их мнения абсолютно полностью совпали – это точное нет. Удачи». Однако девушка отметила, что у Германа очень красивый голос.

Наташа Королева подчеркнула, что благодаря союзу с композитором у певицы могли бы появиться хиты от автора песен Лолиты, Стаса Михайлова, Николая Баскова и Димы Билана.

Наташа Королева защитила участника, покинувшего шоу «Замуж за Бузову», и раскритиковала Ольгу-1

Скриншот из instagram.com/koroleva__star

В комментариях Герман ответил коллеге и рассказал, что он «разочарован» после участия в шоу и находится в состоянии «неприятного шока».

Наташа Королева защитила участника, покинувшего шоу «Замуж за Бузову», и раскритиковала Ольгу-4

Скриншот из instagram.com/koroleva__star

«Моё волнение на пределе». Белорусский певец стал участником шоу «Замуж за Бузову» (читайте здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова # Герман # Наташа Королева # Фотофакт

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