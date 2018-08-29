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Женя Васнецова из «Папиных дочек» готовится стать мамой во второй раз

29 августа 2018 14:31
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Новости России. Исполнившая роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки» актриса готовится стать мамой во второй раз.  

Как сообщает 7Дней.ру, 26-летняя Дарья Мельникова планирует скоро уйти в декрет. В Театре имени Ермоловой, где служит артистка, уже готовят ей замену.  

Женя Васнецова из «Папиных дочек» готовится стать мамой во второй раз-1

Фото: instagram.com/melnikovadsha  

По словам представителя театра, роли девушки временно перейдут другой актрисе. Мельникова сможет вернуться к выступлениям на сцене, когда будет готова.  

Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»  

Сама Дарья сказала, что считает себя опытной мамой, ведь она может придумать игру, стоя в пробке, может спеть десять колыбельных, изобразить динозавра.  

Летом 2018 года Лера Кудрявцева впервые показала новорождённую малышку.  

Женщина назвала дочь «сладкой» и «вкусной» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Дарья Мельникова # Женя Васнецова

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