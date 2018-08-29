Женя Васнецова из «Папиных дочек» готовится стать мамой во второй раз

Как сообщает 7Дней.ру, 26-летняя Дарья Мельникова планирует скоро уйти в декрет. В Театре имени Ермоловой, где служит артистка, уже готовят ей замену.

Новости России. Исполнившая роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки» актриса готовится стать мамой во второй раз.

По словам представителя театра, роли девушки временно перейдут другой актрисе. Мельникова сможет вернуться к выступлениям на сцене, когда будет готова.

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Сама Дарья сказала, что считает себя опытной мамой, ведь она может придумать игру, стоя в пробке, может спеть десять колыбельных, изобразить динозавра.

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