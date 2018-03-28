«С новым декретом компаниям будет работать проще и прозрачнее». Декрет «О развитии цифровой экономики» вступает в силу 28 марта

Один из ключевых моментов документа – продление до января 2049 года срока действия специального правового режима для Парка высоких технологий. Отныне его резиденты смогут заниматься совершенно новыми направлениями деятельности – такими как искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили. Проще станет приглашать на работу иностранных специалистов, совершать сделки и внедрять новые принципы работы по технологии блокчейн.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

С новым декретом компаниям будет работать проще, прозрачнее, естественнее, и, соответственно, у них больше доверия к той среде, которая создана в Беларуси.

Мы уже видим первый эффект: 46 новых компаний было принято совсем недавно в Парк высоких технологий. Обращу внимание, это те компании, которые еще работают в традиционных видах деятельности парка. Потому что заявки на новые могут быть приняты только после вступления декрета в силу.

Мы убеждены, что в эти новые условия к нам будет приходить больше компаний с уникальной компетенцией. Это самая важная задача декрета – привлечь сюда специалистов, которые создадут в Беларуси необходимый центр разработки, который впоследствии позволит сделать трансфер этих современных цифровых технологий на традиционные отрасли экономики.

Декрет в перспективе изменит экономику страны, выведет ее на региональное лидерство в сфере высоких технологий, создаст благоприятные условия для развития отечественных компаний и привлечет профессионалов мирового уровня работать в Беларуси.