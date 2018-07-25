Шоколаду Toblerone вернут старый дизайн

В 2016 компания-производитель объявила, что теперь лакомство будет продаваться в другом виде: увеличится промежуток между треугольниками. Компания дала тогда и объяснение своих действий, они хотели уменьшить рост издержек на производство. Многие любители шоколада были очень возмущены этим, в социальных сетях оставлены тысячи гневных комментариев.

Теперь компания решила вернуть прежний дизайн и увеличить вес плитки от 150 до 200 гр. Среди потребителей существовало предположение, что в 2017 году упали продажи шоколадок с весом 150 гр, но цифры говорят о другом: прошедший год был очень прибыльным для Toblerone. Также компания сообщила, что в следующем году стартует выпуск шоколада Dairy Milk, в котором будет сахара на 30% меньше.

Классический Toblerone пользуется успехом у покупателей благодаря составу и необычной форме. Швейцарский шоколад содержит 14% молока, 10% миндальной нуги, 3% меда и 28% шоколада. По поводу формы существует несколько версий. По одной из них, шоколад напоминает гору Маттерхорн в швейцарских Альпах.

В Беларуси тоже умеют делать вкусный шоколад, если хотите узнать секреты белорусского производителя, то вам сюда.