Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» отправились на экскурсию по Советскому району Минска. Знаменитый Комаровский рынок – гордость не только Советского района, но всей столицы. Ежедневно его посещают тысячи покупателей и туристов. Как и положено столь знаковому месту, у Комаровки есть свои легенды и интересные страницы истории. Знаете и вы, что первый самолет в небе Минска появился именно над Комаровским болотом.

24 мая 1911 года. Толпы людей, вереницы экипажей съехались сюда, на окраину Минска, чтобы увидеть полет знаменитого Сергей Уточкина на самолете «Фарман».

Сергей Бусько, экскурсовод, кандидат исторических наук:

Специально для него 30-я артиллерийская бригада расчистила территорию на Комаровском болоте, сделала хорошую, утрамбованную полосу протяженностью чуть больше 100 метров и начали продавать билеты. Почти как сегодня.

Билет стоил 1 рубль – цена довольно высокая для начала ХХ века.

А спустя 75 лет после полета Уточкина известный продюсер и режиссер Стивен Спилберг снял мультфильм «Американский хвост». История повествует о мышином семействе, которое отправляется в дальнее плавание. Но какое это отношение имеет к Комаровскому рынку? Оказывается, дальние родственники голливудской звезды проживали на улице Захарьевской г. Минска.

Они то и поведали мальчику легенду об огромной мыши, жившей на Комаровке. Позже рассказ нашел отражение в сюжете.

Есть в Советском районе улица с едва ли не самым красивым названием «Золотая горка». Появилось оно неспроста.

В ХIХ веке в Минской губернии бушевали болезни. Не зная, что предпринять, местные жители собрались в этом месте. Был среди них врач. Он постелил небольшое покрывало и предложил собрать немного средств на борьбу с чумой. Вскоре на покрывале выросла золотая горка из монет.

Среди жилых домов, спрятанный от посторонних глаз, стоит и один из старейших храмов Минска, защитник от чумы – Костел Святого Роха.

В правом алтаре раньше находилась статуя Святого Роха. К ней приходили тысячи паломников. Но в 30-е годы храм был закрыт, а статуя исчезла.



Сергей Бусько:

В советское время, благодаря тому, что здесь хорошая и ровная площадка, здесь были установлены две вышки-глушилки. Сейчас мы видим такие точки как вышки операторов сотовой связи.

В послевоенное время они использовались, чтобы глушить «Голос Америки». Военное кладбище Минска хранит немало интересных историй.



Здесь похоронены многие выдающиеся личности. Но у одной могилы каждый год 4 августа собираются представители американского посольства. Это могила Рут Уоллер. 24-летняя девушка погибла в 1946 году.

Они приехала в Минск с гуманитарной миссией UNRRА, которая помогала восстановиться послевоенному городу.

Однажды Рут заметила, как дети соорудили плот и отправились в плавание. Конструкция начала разрушаться, а дети – тонуть.



Сергей Бусько:

Она, как спортсменка, в свое время она была чемпионкой штата Калифорния по теннису, рванула к берегу, прыгнула в воду и начала спасать детей. Детей она спасла, но сама заболела. И, к сожалению, медицина не смогла ей помочь. Пенициллина у нас не было.