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Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска

27 марта 2018 10:09
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» отправились на экскурсию по Советскому району Минска.

Знаменитый Комаровский рынок – гордость не только Советского района, но всей столицы. Ежедневно его посещают тысячи покупателей и туристов. Как и положено столь знаковому месту, у Комаровки есть свои легенды и интересные страницы истории.

Знаете и вы, что первый самолет в небе Минска появился именно над Комаровским болотом.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-1

24 мая 1911 года. Толпы людей, вереницы экипажей съехались сюда, на окраину Минска, чтобы увидеть полет знаменитого Сергей Уточкина на самолете «Фарман».
Сергей Бусько, экскурсовод, кандидат исторических наук:
Специально для него 30-я артиллерийская бригада расчистила территорию на Комаровском болоте, сделала хорошую, утрамбованную полосу протяженностью чуть больше 100 метров и начали продавать билеты. Почти как сегодня.

Билет стоил 1 рубль – цена довольно высокая для начала ХХ века.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-4

А спустя 75 лет после полета Уточкина известный продюсер и режиссер Стивен Спилберг снял мультфильм «Американский хвост». История повествует о мышином семействе, которое отправляется в дальнее плавание. Но какое это отношение имеет к Комаровскому рынку?

Оказывается, дальние родственники голливудской звезды проживали на улице Захарьевской г. Минска.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-7

Они то и поведали мальчику легенду об огромной мыши, жившей на Комаровке. Позже рассказ нашел отражение в сюжете.

Есть в Советском районе улица с едва ли не самым красивым названием «Золотая горка». Появилось оно неспроста.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-10

В ХIХ веке в Минской губернии бушевали болезни. Не зная, что предпринять, местные жители собрались в этом месте. Был среди них врач. Он постелил небольшое покрывало и предложил собрать немного средств на борьбу с чумой. Вскоре на покрывале выросла золотая горка из монет.

Среди жилых домов, спрятанный от посторонних глаз, стоит и один из старейших храмов Минска, защитник от чумы – Костел Святого Роха.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-13

В правом алтаре раньше находилась статуя Святого Роха. К ней приходили тысячи паломников. Но в 30-е годы храм был закрыт, а статуя исчезла.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-15


Сергей Бусько:
В советское время, благодаря тому, что здесь хорошая и ровная площадка, здесь были установлены две вышки-глушилки. Сейчас мы видим такие точки как вышки операторов сотовой связи.

В послевоенное время они использовались, чтобы глушить «Голос Америки».

Военное кладбище Минска хранит немало интересных историй.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-18


Здесь похоронены многие выдающиеся личности. Но у одной могилы каждый год 4 августа собираются представители американского посольства. Это могила Рут Уоллер. 24-летняя девушка погибла в 1946 году.

Они приехала в Минск с гуманитарной миссией UNRRА, которая помогала восстановиться послевоенному городу.

Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска-21

Однажды Рут заметила, как дети соорудили плот и отправились в плавание. Конструкция начала разрушаться, а дети – тонуть.

Сергей Бусько:
Она, как спортсменка, в свое время она была чемпионкой штата Калифорния по теннису, рванула к берегу, прыгнула в воду и начала спасать детей. Детей она спасла, но сама заболела. И, к сожалению, медицина не смогла ей помочь. Пенициллина у нас не было.

Так случилось, что после смерти Рут Уоллер было спасено еще больше людей – ее муж добился, чтобы пенициллин в Беларуси все-таки появился.

Советский район Минска – планы развития: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Сергей Бусько

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