«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Новости Беларуси. Беларусь держит марку на мировом IT-рынке. Сегодня в Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов, таким образом их количество возросло почти до трех сотен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И многие из них - компании с мировыми именами. Бум в ПТВ пришелся именно на 2018: более сотни новых резидентов с начала года. Резкий прирост начался после вступления в силу декрета № 8, который существенно расширил возможности развития IT-индустрии в Беларуси.



Это уже назвали «белорусским IT-бумом». Только вдумайтесь: меньше чем за полгода в Парке высоких технологий более 100 новичков. 46 пришли в марте, ещё 56 совсем недавно.

Цифры рекордные. Такого крупного притока резидентов за всю историю ПВТ попросту не было. Четверть новичков создают собственные продукты: oт 3d-анимации до нанопокрытий для космических аппаратов.

Треть проектов поддерживают белорусские инвесторы, остальные работают с Австралией, США, Россией, Канадой, Литвой, Чехией и даже Эстонией. В ПВТ отмечают: такой интерес закономерен. «Зелёный свет» дал декрет «О развитии цифровой экономики».

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

За 5 месяцев более 100 новых резидентов это, конечно, очень хорошие новости и очень большой успех. Такого в истории Парка высоких технологий ещё не было. Конечно, это такое прямое свидетельство доверия со стороны IT-сообщества, причем не только белорусского, но и зарубежного к декрету «О развитии цифровой экономики», который был не так давно подписан главой государства. И в целом, к тому курсу на построение IT-страны, который был провозглашён нашим Президентом.

28 марта в силу вступил декрет «О развитии цифровой экономики». Одно из его важнейших новшеств – продление срока действия специального правового режима для ПВТ аж до 2049 года, а это больше 30 лет. Естественно, плюсы есть и для резидентов: искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили – теперь в списке сфер деятельности.

А еще киберспорт. Для этих ребят он и целое искусство, и целая жизнь. Особенно сейчас. В тренировочном лагере всё строго. Иначе говоря полное погружение в рабочий процесс.



Благодаря такому расписанию победные кубки с зарубежных соревнований уж точно перестанут быть всего лишь мечтой. Одним словом, с новым декретом работать компаниям стало существенно проще и прозрачнее.

Ким Самусенко, директор компании по организации киберспортивных мероприятий:

С момента принятия декрета, мы сразу начали готовиться к вступлению в ПВТ. Нам проще будет общаться с другими организациями. Мы сможем получить консультации по нашей деятельности от администрации ПВТ.

Расширены возможности для действующих резидентов: 8 этим как раз и воспользовались. И предусмотрели в своих бизнес-моделях возможность оказания маркетинговых услуг и аутсорсинга. Действуют и упрощенные условия регистрации. С новым декретом работать компаниям стало существенно проще и прозрачнее.

Максим Мирончик, директор компании по разработке программного обеспечения:

Это очень простой вход, понятные рекомендации, чёткая инструкция подготовки компаний к вступлению. Процедура вступления в Парк – это чётко и быстро.