Прямой эфир

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой

25 июля 2018 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Инге Гинсберг – журналистке и композитору – за 90, но она ведет активный образ жизни и выступает с собственной рок-группой TritoneKings. 

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой-1

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

Инге родилась в богатой еврейской семье в Вене. Когда к власти в Австрии пришли нацисты, отец Инги, Фриц  Нойфельд, попал в концлагерь Дахау. Инге вместе с мамой и младшим братом бежали в Швейцарию. Они, как и многие беженцы, побывали в нескольких трудовых лагерях. 

«Меня зовут Инге Гинсберг. И мой самый большой талант – это не пение. Это умение выживать».

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой-4

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

В сороковые годы Инге работала в американской разведке. Она собирала информацию о немецких войсках в Италии, участвовала в секретных операциях. Инге помогала спасать такие культурные ценности, как «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. 

После войны Инге занималась исключительно музыкой. Вместе с мужем Отто Колманном они переехали в Голливуд и построили жизнь заново. Инге писала песни для знаменитых исполнителей того времени: Нэта Кинга Коула, Дорис Дэй, Дина Мартина.   

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой-7


Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

 «Некоторые пьют, некоторые веселятся, а я пишу стихи. Творчество помогает мне справиться с одиночеством».

Увлекаться музыкой в стиле дэт-метал Инге начала, когда ей было уже за 80. Ее приятель Петро да Силва заметил, что тексты Инге хорошо ложатся на рок-музыку. Тогда Инге решила исполнять свои песни.

 «Каждая моя песня несет сообщение. Первое – не ломайте то, что не сможете восстановить. Второе – самое важное: вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней».   

Инге с группой TritoneKings участвовала в швейцарских конкурсах и ездила на шоу America’s Got Talent. Коллеги привезли Инге на инвалидной коляске, но на сцене она смогла встать, чтобы исполнить песню. 

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой-10

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

Фитнес-любители в возрасте: улучшить качество жизни и состояние здоровья

Во время участия в одном из шоу, Инге сказала: «Вы можете смеяться надо мной, но только тогда, когда будете делать то же самое в свои 94 года». 

В 2015 году вышел официальный клип на песню «Смейся над смертью». В этом же году группа Инге участвовала в отборе на «Евровидение» от Швейцарии. Во время голосования песня заняла только 18 место.

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой-13

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

По словам Инге, старость дала ей абсолютную свободу. Она жива, и ей ничего больше не нужно доказывать. У Инге есть своя концепция рая и ада: если перед смертью человек понимает, что его жизнь была хорошей и насыщенной – это рай. А если он думает, что должен был сделать что-то еще – это ад. Человек должен делать то, что делает его счастливым.  

Недавно корреспонденты СТВ собрали истории белорусов, которые продолжают работать, несмотря на возраст. Их вдохновляет доверие людей, детский смех и результат. Истории старейшего педиатра, бухгалтера, часовщика и председателя колхоза читайте здесь.   

# Профессии # калейдоскоп # Инге Гинсберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу
25 июля 2018 15:15

Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу

Шоколаду Toblerone вернут старый дизайн
25 июля 2018 14:56

Шоколаду Toblerone вернут старый дизайн

Россиянка, немка и 8 американок. 16-летняя Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года
25 июля 2018 14:16

Россиянка, немка и 8 американок. 16-летняя Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года