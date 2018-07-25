«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой

Новости США. Инге Гинсберг – журналистке и композитору – за 90, но она ведет активный образ жизни и выступает с собственной рок-группой TritoneKings.

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

Инге родилась в богатой еврейской семье в Вене. Когда к власти в Австрии пришли нацисты, отец Инги, Фриц Нойфельд, попал в концлагерь Дахау. Инге вместе с мамой и младшим братом бежали в Швейцарию. Они, как и многие беженцы, побывали в нескольких трудовых лагерях. «Меня зовут Инге Гинсберг. И мой самый большой талант – это не пение. Это умение выживать».

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

В сороковые годы Инге работала в американской разведке. Она собирала информацию о немецких войсках в Италии, участвовала в секретных операциях. Инге помогала спасать такие культурные ценности, как «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. После войны Инге занималась исключительно музыкой. Вместе с мужем Отто Колманном они переехали в Голливуд и построили жизнь заново. Инге писала песни для знаменитых исполнителей того времени: Нэта Кинга Коула, Дорис Дэй, Дина Мартина.



Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

«Некоторые пьют, некоторые веселятся, а я пишу стихи. Творчество помогает мне справиться с одиночеством». Увлекаться музыкой в стиле дэт-метал Инге начала, когда ей было уже за 80. Ее приятель Петро да Силва заметил, что тексты Инге хорошо ложатся на рок-музыку. Тогда Инге решила исполнять свои песни. «Каждая моя песня несет сообщение. Первое – не ломайте то, что не сможете восстановить. Второе – самое важное: вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». Инге с группой TritoneKings участвовала в швейцарских конкурсах и ездила на шоу America’s Got Talent. Коллеги привезли Инге на инвалидной коляске, но на сцене она смогла встать, чтобы исполнить песню.

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times

Фитнес-любители в возрасте: улучшить качество жизни и состояние здоровья Во время участия в одном из шоу, Инге сказала: «Вы можете смеяться надо мной, но только тогда, когда будете делать то же самое в свои 94 года». В 2015 году вышел официальный клип на песню «Смейся над смертью». В этом же году группа Инге участвовала в отборе на «Евровидение» от Швейцарии. Во время голосования песня заняла только 18 место.

Источник фото: скриншот с ютуб-канала The New York Times