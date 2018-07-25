Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу

Новости Украины. 14 июня Светлана Лобода объявила конкурс на лучший ролик с песней «SuperSTAR». Главный приз ещё не разыгран, но несколько участников конкурса уже получили бонусы.

Например, 18 июля украинская певица восхитилась видеороликом трёх девушек и двух парней. В кавере были задействованы голоса и две скамейки.

«Да, ребята, это оооочень музыкально и талантливо! Хочу передать вам диск... с поцелуем.... в подарок. Выходите на связь», – написала LOBODA в социальных сетях.

23 июля Светлана выделила ещё одно видео, присланное на конкурс. На кадрах девушки танцуют под песню Лободы.

«Как же обожаю такое! Девочки, вы прекрасны! С праздником», – похвалила певица.

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