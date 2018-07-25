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Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу

25 июля 2018 15:15
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Новости Украины. 14 июня Светлана Лобода объявила конкурс на лучший ролик с песней «SuperSTAR». Главный приз ещё не разыгран, но несколько участников конкурса уже получили бонусы.  

Например, 18 июля украинская певица восхитилась видеороликом трёх девушек и двух парней. В кавере были задействованы голоса и две скамейки.  

«Да, ребята, это оооочень музыкально и талантливо! Хочу передать вам диск... с поцелуем.... в подарок. Выходите на связь», – написала LOBODA в социальных сетях.  

23 июля Светлана выделила ещё одно видео, присланное на конкурс. На кадрах девушки танцуют под песню Лободы.  

«Как же обожаю такое! Девочки, вы прекрасны! С праздником», – похвалила певица.  

«Артист должен быть сексуальным и провокативным»: почему у Лободы нет личной жизни, а с дочкой видится раз в неделю  

Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу-1

Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

25 июля сердце Лободы покорил парень с балалайкой. В своём видео молодой человек сделал шесть окошек. В пяти из них конкурсант играет на инструментах, а в шестом – танцует. Вступление было сыграно на балалайке-контрабасе, затем добавились ещё две разновидности балалайки поменьше.  

«Браво! Вы получаете билет на концерт в Крокус в октябре. Поздравляю, andrey_kiryakov_balalayka Кто следующий?», – поздравила LOBODA.  

Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу-4

Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана объявила конкурс на лучший ролик с песней «SuperSTAR» 14 июня. Победитель должен был быть выбран 1 июля, но певица продлила конкурс сначала до 15 июля, а затем – до 31 июля. Победитель получит билет на шоу певицы.  

Весной 2018 года Лобода показала первое фото новорожденной дочери. 

За два часа снимок собрал более 300 тысяч лайков – здесь подробности.  

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода # Андрей Киряков

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