Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу
Новости Украины. 14 июня Светлана Лобода объявила конкурс на лучший ролик с песней «SuperSTAR». Главный приз ещё не разыгран, но несколько участников конкурса уже получили бонусы.
Например, 18 июля украинская певица восхитилась видеороликом трёх девушек и двух парней. В кавере были задействованы голоса и две скамейки.
«Да, ребята, это оооочень музыкально и талантливо! Хочу передать вам диск... с поцелуем.... в подарок. Выходите на связь», – написала LOBODA в социальных сетях.
23 июля Светлана выделила ещё одно видео, присланное на конкурс. На кадрах девушки танцуют под песню Лободы.
«Как же обожаю такое! Девочки, вы прекрасны! С праздником», – похвалила певица.
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Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/
25 июля сердце Лободы покорил парень с балалайкой. В своём видео молодой человек сделал шесть окошек. В пяти из них конкурсант играет на инструментах, а в шестом – танцует. Вступление было сыграно на балалайке-контрабасе, затем добавились ещё две разновидности балалайки поменьше.
«Браво! Вы получаете билет на концерт в Крокус в октябре. Поздравляю, andrey_kiryakov_balalayka Кто следующий?», – поздравила LOBODA.
Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/
Светлана объявила конкурс на лучший ролик с песней «SuperSTAR» 14 июня. Победитель должен был быть выбран 1 июля, но певица продлила конкурс сначала до 15 июля, а затем – до 31 июля. Победитель получит билет на шоу певицы.
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За два часа снимок собрал более 300 тысяч лайков – здесь подробности.