Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля
Открытие 77-го Венецианского кинофестиваля прошло на острове Лидо. Это старейший международный кинофорум, который проходит ежегодно. На церемонии открытия по красной дорожке прошли Кейт Бланшетт, Мэтт Диллон, модель Тейлор Хилл, племянница Джорджио Армани – Роберта Армани, сын Алена Делона – Энтони Делон и другие.
Мы сделали подборку самых ярких нарядов с церемонии открытия кинофестиваля.
Кейт Бланшетт
Фото: Associated Press Photo
Фото: Associated Press Photo
Мэтт Диллон
Фото: instagram.com/cameramoda
Тильда Суинтон
Роберта Армани
Фото: instagram.com/cameramoda
Энтони Делон
Фото: instagram.com/cameramoda
Анна Фольетта
Фото: instagram.com/foglietta.anna
Лаура Моранте
Фото: instagram.com/cameramoda
Тейлор Хилл
Фото: Associated Press Photo
Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Бланшетт
Из-за пандемии коронавируса в этом году на фестивале работало не так много фотографов. Все участники должны были соблюдать социальную дистанцию и носить маски.