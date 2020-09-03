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Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

03 сентября 2020 15:23
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Открытие 77-го Венецианского кинофестиваля прошло на острове Лидо. Это старейший международный кинофорум, который проходит ежегодно. На церемонии открытия по красной дорожке прошли Кейт Бланшетт, Мэтт Диллон, модель Тейлор Хилл, племянница Джорджио Армани – Роберта Армани, сын Алена Делона – Энтони Делон и другие.

Мы сделали подборку самых ярких нарядов с церемонии открытия кинофестиваля.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -1

Фото: Associated Press Photo

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -3

Фото: Associated Press Photo

Мэтт Диллон

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -6

Фото: instagram.com/cameramoda

Тильда Суинтон

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -9

Фото: WireImage

Роберта Армани

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -12

Фото: instagram.com/cameramoda

Энтони Делон

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -15

Фото: instagram.com/cameramoda

Анна Фольетта

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -18

Фото: instagram.com/foglietta.anna

Лаура Моранте

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -21

Фото: instagram.com/cameramoda

Тейлор Хилл

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля -24

Фото: Associated Press Photo

Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Бланшетт  

Из-за пандемии коронавируса в этом году на фестивале работало не так много фотографов. Все участники должны были соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

# Звезды

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