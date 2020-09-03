Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

Открытие 77-го Венецианского кинофестиваля прошло на острове Лидо. Это старейший международный кинофорум, который проходит ежегодно. На церемонии открытия по красной дорожке прошли Кейт Бланшетт, Мэтт Диллон, модель Тейлор Хилл, племянница Джорджио Армани – Роберта Армани, сын Алена Делона – Энтони Делон и другие.

Мэтт Диллон

Тильда Суинтон

Роберта Армани

Энтони Делон

Анна Фольетта

Лаура Моранте

Тейлор Хилл

Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Бланшетт

Из-за пандемии коронавируса в этом году на фестивале работало не так много фотографов. Все участники должны были соблюдать социальную дистанцию и носить маски.