Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007

Главному герою всемирно известной серии фильмов Джеймсу Бонду уже больше 65 лет. О секретном агенте снято более 20 картин. Харизматичный ловелас в модном костюме остался не только в памяти, но и в сердцах телезрительниц со всего мира. За все время на экранах появилось семь разных агентов 007. Как выглядят и чем занимаются актеры, сыгравшие Джеймса Бонда. Барри Нельсон

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Многие думают, что первым актёром, сыгравшим Джеймса Бонда был Шон Коннери. Однако это не так. В 1954 году американские режиссеры сняли телесериал «Казино Рояль» по мотивам одноименной книги Яна Флеминга. Именно там впервые появился известный секретный агент, которого сыграл американец Барри Нельсон.

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Правда, это была лишь эпизодическая роль. Всего актер снялся в 11 картинах, последняя из которых — фильм «Сияние». Умер Барри Нельсон в 2007 году. Шон Коннери

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Британский актер Шон Коннери сыграл Бонда в семи картинах. Первый фильм «Доктор Ноу» вышел в 1962 году. Последняя картина «бондианы» с Коннери «Никогда не говори «никогда» появилась на экранах в 1983 году. Актеру в то время было уже 53 года. Кстати, своей любимой частью из всей «бондианы» актер назвал картину «Из России с любовью» 1963 года.

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Всего Шон Коннери снялся в 70 фильмах. За роль в драме «Неприкасаемые» получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Известно, что актеру предлагали сняться в роли Гендальфа в кинотрилогии «Властелин колец», но он отказался. В 2003 году Коннери объявил о завершении карьеры. Сейчас живет вместе с женой на Багамских островах. Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами Джордж Лэзенби

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Джордж Лэзенби мечтал стать моделью в Лондоне. Он быстро добился успеха, не имея опыта в этой сфере. Позже он стал сниматься в рекламе, где его и заметили режиссеры фильма о Джеймсе Бонде. В то время от этой роли отказался Шон Коннери, поэтому Джордж Лэзенби занял его место. Актер появился лишь в шестом фильме — «На секретной службе Её Величества». У Лэзенби складывались напряженные отношения со съемочной группой, поэтому в дальнейшем он не принимал участия в съемках.

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После Джеймса Бонда актер был замечен лишь в нескольких эпизодических ролях. Но в 2013 году после долгого перерыва Лэзенби вновь возвращается в киноиндустрию. В 2017 году вышел фильм «Стать Бондом». В основе сюжета лежит биография самого Джорджа Лэзенби. Роджер Мур

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До 2020 года Роджер Мур был самым «долгоиграющим» Бондом. Он сыграл эту роль в семи фильмах, начав в 1973 и закончив в 1985 году. Однако позже его рекорд побьет Дэниел Крейг. Существует мнение, что Роджер Мур претендовал на роль Джеймса Бонда еще до Шона Коннери. Но первый раз актер появился в этом образе в восьмой серии «Живи и дай умереть».

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Кстати, Роджер Мур — единственный из всех Бондов, кто получил по сценарию фильма орден Ленина. После большой роли в «бондиане» актер продолжил карьеру. Но ролей, которые принесли бы ему такую же популярность, больше не было. В 1980-х Роджер Мур стал активно заниматься благотворительностью. В 2017 году актер умер от онкологии. Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа» Тимоти Далтон

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Стивен Рубен, автор «Энциклопедии Бонда» сказал, что Тимоти Далтон показал Бонда таким, каким его видел сам Ян Флеминг. Далтон в образе агента 007 был не таким агрессивным, как его предшественники. Несмотря на это, он тоже смог получить зрительское признание и симпатию. К моменту съемок Далтон уже играл в Королевском шекспировском театре. В образе Джеймса Бонда Тимоти Далтон появился в двух фильмах: «Искры из глаз» и «Лицензии на убийство».

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Актер ждал, что снимется и в третьем фильме. Но все-таки согласился на роль Ретта Батлера в мини-сериале «Скарлетт». Сейчас актер продолжает сниматься в кино и озвучивает персонажей в мультфильмах. Пирс Броснан

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Предложение сыграть роль суперагента Джеймса Бонда Пирс Броснан получил еще в 1986 году, когда снимали «Искры из глаз». Но в это время он снимался в детективном сериале «Remington Steele», и по условиям контракта не мог участвовать в других проектах. Поэтому впервые в образе Бонда его увидели только в 1995 году. Дебютной картиной Броснана в «бондиане» стал фильм «Золотой глаз».

Фото: instagram.com/worldofmodus

Всего в роли агента 007 он появился в четырех сериях. Актер неоднократно был номинирован на премию «Сатурн» и «Золотой глобус». В 2005 году он получил звезду на аллее славы в Голливуде, а в 2016 стал лицом мужской коллекции бренда Burberry. Сейчас Броснан продолжает сниматься в кино. Дэниел Крейг

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Крейг — первый блондин из всех актеров, сыгравших Джеймса Бонда. Он снялся в четырех картинах о знаменитом суперагенте и стал самым высокооплачиваемым Бондом за всю историю. Из других заметных проектов с участием Крейга можно назвать триллер «Девушка с татуировкой дракона», фантастический фильм ужасов «Вторжение», фильм «Дурная слава» и другие.

Фото: instagram.com/craigdanielbond