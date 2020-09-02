Прямой эфир

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007

02 сентября 2020 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главному герою всемирно известной серии фильмов Джеймсу Бонду уже больше 65 лет. О секретном агенте снято более 20 картин. Харизматичный ловелас в модном костюме остался не только в памяти, но и в сердцах телезрительниц со всего мира. За все время на экранах появилось семь разных агентов 007. Как выглядят и чем занимаются актеры, сыгравшие Джеймса Бонда.

Барри Нельсон

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-1

Фото: instagram.com/mycelluloidheartpodcast

Многие думают, что первым актёром, сыгравшим Джеймса Бонда был Шон Коннери. Однако это не так. В 1954 году американские режиссеры сняли телесериал «Казино Рояль» по мотивам одноименной книги Яна Флеминга. Именно там впервые появился известный секретный агент, которого сыграл американец Барри Нельсон.

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-4

Фото: instagram.com/the_midwest_monsters

Правда, это была лишь эпизодическая роль. Всего актер снялся в 11 картинах, последняя из которых — фильм «Сияние». Умер Барри Нельсон в 2007 году.

Шон Коннери

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-7

Фото: Moviestore/REX/Shutterstock

Британский актер Шон Коннери сыграл Бонда в семи картинах. Первый фильм «Доктор Ноу» вышел в 1962 году. Последняя картина «бондианы» с Коннери «Никогда не говори «никогда» появилась на экранах в 1983 году. Актеру в то время было уже 53 года. Кстати, своей любимой частью из всей «бондианы» актер назвал картину «Из России с любовью» 1963 года.

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-10

Фото: EPA

Всего Шон Коннери снялся в 70 фильмах. За роль в драме «Неприкасаемые» получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Известно, что актеру предлагали сняться в роли Гендальфа в кинотрилогии «Властелин колец», но он отказался. В 2003 году Коннери объявил о завершении карьеры. Сейчас живет вместе с женой на Багамских островах.

Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами

Джордж Лэзенби

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-13

Фото: Danjaq/EON/UA/Kobal/REX/Shutterstock

Джордж Лэзенби мечтал стать моделью в Лондоне. Он быстро добился успеха, не имея опыта в этой сфере. Позже он стал сниматься в рекламе, где его и заметили режиссеры фильма о Джеймсе Бонде. В то время от этой роли отказался Шон Коннери, поэтому Джордж Лэзенби занял его место. Актер появился лишь в шестом фильме — «На секретной службе Её Величества». У Лэзенби складывались напряженные отношения со съемочной группой, поэтому в дальнейшем он не принимал участия в съемках.

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-16

Фото: instagram.com/amedeopomodoro

После Джеймса Бонда актер был замечен лишь в нескольких эпизодических ролях. Но в 2013 году после долгого перерыва Лэзенби вновь возвращается в киноиндустрию. В 2017 году вышел фильм «Стать Бондом». В основе сюжета лежит биография самого Джорджа Лэзенби.

Роджер Мур

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-19

Фото: Danjaq/EON/UA/Kobal/REX/Shutterstock

До 2020 года Роджер Мур был самым «долгоиграющим» Бондом. Он сыграл эту роль в семи фильмах, начав в 1973 и закончив в 1985 году. Однако позже его рекорд побьет Дэниел Крейг. Существует мнение, что Роджер Мур претендовал на роль Джеймса Бонда еще до Шона Коннери. Но первый раз актер появился в этом образе в восьмой серии «Живи и дай умереть».

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-22

Фото: Neil Hall / Reuters

Кстати, Роджер Мур — единственный из всех Бондов, кто получил по сценарию фильма орден Ленина. После большой роли в «бондиане» актер продолжил карьеру. Но ролей, которые принесли бы ему такую же популярность, больше не было. В 1980-х Роджер Мур стал активно заниматься благотворительностью. В 2017 году актер умер от онкологии.

Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»

Тимоти Далтон

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-25

Фото: Danjaq/EON/UA/Kobal/REX/Shutterstock

Стивен Рубен, автор «Энциклопедии Бонда» сказал, что Тимоти Далтон показал Бонда таким, каким его видел сам Ян Флеминг. Далтон в образе агента 007 был не таким агрессивным, как его предшественники. Несмотря на это, он тоже смог получить зрительское признание и симпатию. К моменту съемок Далтон уже играл в Королевском шекспировском театре. В образе Джеймса Бонда Тимоти Далтон появился в двух фильмах: «Искры из глаз» и «Лицензии на убийство».

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-28

Фото: gettyimages

Актер ждал, что снимется и в третьем фильме. Но все-таки согласился на роль Ретта Батлера в мини-сериале «Скарлетт». Сейчас актер продолжает сниматься в кино и озвучивает персонажей в мультфильмах.

Пирс Броснан

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-31

Фото: Moviestore/REX/Shutterstock

Предложение сыграть роль суперагента Джеймса Бонда Пирс Броснан получил еще в 1986 году, когда снимали «Искры из глаз». Но в это время он снимался в детективном сериале «Remington Steele», и по условиям контракта не мог участвовать в других проектах. Поэтому впервые в образе Бонда его увидели только в 1995 году. Дебютной картиной Броснана в «бондиане» стал фильм «Золотой глаз».

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-34

Фото: instagram.com/worldofmodus

Всего в роли агента 007 он появился в четырех сериях. Актер неоднократно был номинирован на премию «Сатурн» и «Золотой глобус». В 2005 году он получил звезду на аллее славы в Голливуде, а в 2016 стал лицом мужской коллекции бренда Burberry. Сейчас Броснан продолжает сниматься в кино.

Дэниел Крейг

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-37

Фото: Danjaq/EON/UA/Kobal/REX/Shutterstock 

Крейг — первый блондин из всех актеров, сыгравших Джеймса Бонда. Он снялся в четырех картинах о знаменитом суперагенте и стал самым высокооплачиваемым Бондом за всю историю. Из других заметных проектов с участием Крейга можно назвать триллер «Девушка с татуировкой дракона», фантастический фильм ужасов «Вторжение», фильм «Дурная слава» и другие.

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007-40

Фото: instagram.com/craigdanielbond

В ноябре 2020 года выйдет новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать». Дэниел Крейг сыграет в нем главную роль.

10 голливудских актеров, сыгравших русских (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Барри Нельсон # Шон Коннери # Ян Флеминг # Джордж Лэзенби # Роджер Мур # Тимоти Далтон # Пирс Броснан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel
02 сентября 2020 14:25

Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel

Лень учиться? Вот фильмы, после просмотра которых вы захотите в школу
02 сентября 2020 13:33

Лень учиться? Вот фильмы, после просмотра которых вы захотите в школу

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду
02 сентября 2020 13:21

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду