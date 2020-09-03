Мама из США поразила всех своей внешностью. В свои 43 года она выглядит так же, как 20 лет назад

Марселу Иглесиас, живущую в Лос-Анджелесе, часто называют сестрой или подругой ее сына. Дело в том, что в 43 года женщина выглядит как ровесница 19-летнего Родриго, сообщает Daily Star. Женщина давно начала замечать, что сын стесняется ее присутствия, когда находится в компании друзей. Оказалось, что мальчик чувствовал себя неловко, потому что Марселу принимали за его девушку, сестру, подругу, но только не маму.

Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

«Когда мы идем с сыном на концерт или шопинг, люди думают, что мы из одной компании. Никто не верит, что я его мама. Мне это очень льстит».

Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

«Это происходит потому, что я не типичная мама. Я всегда в тренде. Иногда мы меняемся одеждой. У меня есть несколько курток унисекс, которые хорошо смотрятся на сыне». Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет Мама часто проводит время с друзьями Родриго, из-за этого ее иногда и принимают за свою. «Я немного сумасшедшая и экстремальная. Я не веду себя на свой возраст. Неудивительно, что люди ошибаются».

Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

У матери с сыном очень тесная связь и много общих интересов.

Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Многие спрашивают Марселу, в чем секрет ее молодости. По словам американки, она не сделала ни одной пластической операции. После 30 лет женщина регулярно делает уколы ботокса. «Я не против хирургического вмешательства. Но если переборщить, можно сделать только хуже и выглядеть старше».

Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood