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А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок

04 сентября 2020 08:38
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Девушка захотела стать стилистом и начала экспериментировать. Теперь её успехами восхищаются тысячи пользователей соцсетей.

Как сообщает Bored Panda, 17-летняя парикмахер Милена заинтересовалась созданием красивых причёсок ещё в 6 лет. Однако уже тогда жительница Германии осваивала плетение корзин и браслетов. Когда Милена переключилась на волосы, она захотела привнести в мир моды частичку своих других увлечений.

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -1

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

По словам девушки, иногда она сама не знает, какую причёску будет делать. Милена начинает собирать волосы, и в определённый момент приходит вдохновение.

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -4

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -6

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

Стилист рассказала, что в своей работе больше всего ценит возможность самовыражения, а также творческий процесс. За созданием красивых причёсок Милена чувствует спокойствие и умиротворение, это помогает девушке забыть обо всех проблемах.

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -9

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -11

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

Что касается сложностей, самый пугающим моментом для Милены остаётся время, ведь на создание хорошей причёски его может потребоваться довольно много.

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -14

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок -16

Фото: instagram.com/hairstylist.dream 

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которым невероятно повезло со стилистами. Посмотрите, как изменились волосы девушек и парней после визита к профессионалам (здесь подробнее).

# Прически # калейдоскоп # Фотофакт

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