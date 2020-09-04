А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок
Девушка захотела стать стилистом и начала экспериментировать. Теперь её успехами восхищаются тысячи пользователей соцсетей.
Как сообщает Bored Panda, 17-летняя парикмахер Милена заинтересовалась созданием красивых причёсок ещё в 6 лет. Однако уже тогда жительница Германии осваивала плетение корзин и браслетов. Когда Милена переключилась на волосы, она захотела привнести в мир моды частичку своих других увлечений.
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
По словам девушки, иногда она сама не знает, какую причёску будет делать. Милена начинает собирать волосы, и в определённый момент приходит вдохновение.
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
Стилист рассказала, что в своей работе больше всего ценит возможность самовыражения, а также творческий процесс. За созданием красивых причёсок Милена чувствует спокойствие и умиротворение, это помогает девушке забыть обо всех проблемах.
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
Что касается сложностей, самый пугающим моментом для Милены остаётся время, ведь на создание хорошей причёски его может потребоваться довольно много.
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
Фото: instagram.com/hairstylist.dream
Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которым невероятно повезло со стилистами. Посмотрите, как изменились волосы девушек и парней после визита к профессионалам (здесь подробнее).