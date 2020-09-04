А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок

Девушка захотела стать стилистом и начала экспериментировать. Теперь её успехами восхищаются тысячи пользователей соцсетей. Как сообщает Bored Panda, 17-летняя парикмахер Милена заинтересовалась созданием красивых причёсок ещё в 6 лет. Однако уже тогда жительница Германии осваивала плетение корзин и браслетов. Когда Милена переключилась на волосы, она захотела привнести в мир моды частичку своих других увлечений.

Фото: instagram.com/hairstylist.dream

По словам девушки, иногда она сама не знает, какую причёску будет делать. Милена начинает собирать волосы, и в определённый момент приходит вдохновение.

Фото: instagram.com/hairstylist.dream

Фото: instagram.com/hairstylist.dream

Стилист рассказала, что в своей работе больше всего ценит возможность самовыражения, а также творческий процесс. За созданием красивых причёсок Милена чувствует спокойствие и умиротворение, это помогает девушке забыть обо всех проблемах.

Фото: instagram.com/hairstylist.dream

Фото: instagram.com/hairstylist.dream

Что касается сложностей, самый пугающим моментом для Милены остаётся время, ведь на создание хорошей причёски его может потребоваться довольно много.

Фото: instagram.com/hairstylist.dream

Фото: instagram.com/hairstylist.dream