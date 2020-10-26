«Гюльчатай, открой личико». Семь цитат из любимых советских фильмов
Есть фильмы, которые можно пересматривать едва ли не бесконечно. Да, чтобы не выпасть из общества, надо читать современные книги, смотреть современные фильмы и хотя бы иногда слушать современную музыку.
Однако классику тоже надо знать, чтобы не попасть впросак. Некоторые старые фильмы могут показаться скучными и затянутыми, но есть и такие, что займут своё место в сердце практически любого зрителя. Подумав о таких кинокартинах, мы невольно вспомнили и цитаты из них. И вот семь изречений, которые пришли на ум первыми и вызвали улыбку.
«Даю честное благородное слово!»
Казалось бы, что в этих словах такого? Но те, кто смотрел «Иван Васильевич меняет профессию», прекрасно помнят комичность ситуации. Сначала Антон Семёныч даёт честное благородное слово Шурику, обещая никому ничего не рассказывать. Но стоило молодому человеку выйти за дверь, как Шпак нарушил своё слово.
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
«Поскользнулся, упал. Очнулся, гипс…»
Сейчас это выражение используется в различных ситуациях, когда хочется объяснить внезапность, но не вдаваться в подробности случившегося. Фраза прозвучала в фильме «Бриллиантовая рука», когда Горбунков спрашивал, как ему разговаривать с другом-контрабандистом. Капитан корабля, на котором плыл главный герой, предложил ему сделать вид, что он ничего не видел и ничего не помнит.
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Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
«– А где бабуля?
– Я за неё»
Этот диалог дважды звучит в кинокартине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в обоих случаях вопрос задают хулиганы, а отвечает им Шурик. Самое интересное в том, что правонарушители надеялись легко справиться с бабулей-божьим одуванчиком, а вместо неё оказался парень, вполне способный дать отпор.
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Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
«– Гюльчатай, открой личико!
– Отставить!
– Товарищ Сухов, я ж по-серьёзному, я жениться хочу. Только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом томись всю жизнь!»
Волшебный диалог из фильма «Белое солнце пустыни». Фраза не теряет своей актуальности. Разумеется, как и во всём советском кино, здесь нет ни намёка на оскорбление достоинства какого-либо человека. К сожалению, ближе к концу Гюльчатай всё-таки открыла личико, но это уже была не она.
Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
«Не учи меня жить, лучше помоги материально»
Впервые выражение было произнесено в кинокартине «Москва слезам не верит». Одна из трёх главных героинь, которые приехали в Москву, пытается устроиться в жизни. Все готовы помочь ей советом, но и только. Поэтому, чтобы советчики отстали, Людмила и произнесла эти слова, которые стали крылатым выражением.
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Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!»
Цитата из фильма «Обыкновенное чудо». Пожалуй, тут даже не нужны комментарии. Но всё-таки стоит отметить, что не каждый день принцесса сама гоняется за медведем.
Фото: кадр из фильма «Обыкновенное чудо»
«Штирлиц, а Вас я попрошу остаться»
Ещё одна фраза, которая не нуждается в представлении. Она прозвучала в 12-серийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Учитывая, что Штирлиц был советским разведчиком, эти слова прозвучали крайне опасно. Теперь же цитату используют в любой ситуации, так что она больше не несёт в себе пугающего контекста.
Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Кстати, ранее мы захотели побольше узнать о знаменитом персонаже Гайдая – Шурике. Как думаете, это один и тот же человек в трёх фильмах (здесь подробнее)?