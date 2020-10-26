«Гюльчатай, открой личико». Семь цитат из любимых советских фильмов

Есть фильмы, которые можно пересматривать едва ли не бесконечно. Да, чтобы не выпасть из общества, надо читать современные книги, смотреть современные фильмы и хотя бы иногда слушать современную музыку.

Однако классику тоже надо знать, чтобы не попасть впросак. Некоторые старые фильмы могут показаться скучными и затянутыми, но есть и такие, что займут своё место в сердце практически любого зрителя. Подумав о таких кинокартинах, мы невольно вспомнили и цитаты из них. И вот семь изречений, которые пришли на ум первыми и вызвали улыбку.

«Даю честное благородное слово!»

Казалось бы, что в этих словах такого? Но те, кто смотрел «Иван Васильевич меняет профессию», прекрасно помнят комичность ситуации. Сначала Антон Семёныч даёт честное благородное слово Шурику, обещая никому ничего не рассказывать. Но стоило молодому человеку выйти за дверь, как Шпак нарушил своё слово.