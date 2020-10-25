Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке

Как часто вы ходите в ресторан? Наверное, хотя бы пару раз в год. А если не в ресторан, то хотя бы в обычный кафетерий. И вот вы направлялись по своим делам, увидели рекламу, на которой сочный свежий бургер в зелени и с кетчупом буквально умоляет вас его съесть. Решив, что разок можно и пойти на поводу у своих желаний, поскольку это будет не слишком большой удар по фигуре, вы приходите в кафе, заказываете тот самый бургер и… Получаете булку с мясом, капелькой кетчупа и кусочком петрушки.

Бывало? Наверняка. Многие пользователи соцсетей делятся такими своими разочарованиями. И мы собрали несколько примеров, когда разница между ожиданием и реальностью вызывает искреннее удивление.

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза