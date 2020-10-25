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Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке

25 октября 2020 09:36
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Как часто вы ходите в ресторан? Наверное, хотя бы пару раз в год. А если не в ресторан, то хотя бы в обычный кафетерий. И вот вы направлялись по своим делам, увидели рекламу, на которой сочный свежий бургер в зелени и с кетчупом буквально умоляет вас его съесть. Решив, что разок можно и пойти на поводу у своих желаний, поскольку это будет не слишком большой удар по фигуре, вы приходите в кафе, заказываете тот самый бургер и… Получаете булку с мясом, капелькой кетчупа и кусочком петрушки.

Бывало? Наверняка. Многие пользователи соцсетей делятся такими своими разочарованиями. И мы собрали несколько примеров, когда разница между ожиданием и реальностью вызывает искреннее удивление.

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -1

Фото: reddit.com/user/killitnow1001

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -3

Фото: reddit.com/user/SCSWitch

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -5

Фото: reddit.com/user/myzerohero

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -7

Фото: reddit.com/user/AmateurModeActivate

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -9

Фото: reddit.com/user/Flyingforme

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -11

Фото: reddit.com/user/myeverymovment

Нечто совсем другое. Сравниваем, как выглядит одна и та же еда в рекламе и на тарелке -13

Фото: reddit.com/user/vtoutdoorguymb

Кстати, разочарование случается не только с едой. Некоторые туристические места в реальности тоже выглядят не так, как на красивых фотографиях (подробности здесь).

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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