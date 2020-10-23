Он попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу после открытия. Как выглядит самый большой фонтан в истории?

Новости ОАЭ. Самый большой фонтан в истории торжественно открыли в Дубае. Он сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. Самый большой фонтан в истории торжественно открыли в Дубае. Он сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая площадь фонтана составляет 1 300 квадратных метров. Мощнейшие помпы выбрасывают разноцветные струи воды на высоту 105 метров. Световое шоу обеспечивают три тысячи светодиодных фонарей.
Любоваться водной феерией туристы могут круглый год.
Каждые полчаса с семи вечера до полуночи здесь будут демонстрироваться яркие светомузыкальные шоу продолжительностью три минуты.