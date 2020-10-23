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Он попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу после открытия. Как выглядит самый большой фонтан в истории?

23 октября 2020 12:57
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Новости ОАЭ. Самый большой фонтан в истории торжественно открыли в Дубае. Он сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу после открытия. Как выглядит самый большой фонтан в истории?-1

Общая площадь фонтана составляет 1 300 квадратных метров. Мощнейшие помпы выбрасывают разноцветные струи воды на высоту 105 метров. Световое шоу обеспечивают три тысячи светодиодных фонарей.  

Любоваться водной феерией туристы могут круглый год.  

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу после открытия. Как выглядит самый большой фонтан в истории?-4

Каждые полчаса с семи вечера до полуночи здесь будут демонстрироваться яркие светомузыкальные шоу продолжительностью три минуты.  

# Книга рекордов Гиннесса # калейдоскоп # Фотофакт

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