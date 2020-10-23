Девушка полностью построила свою жизнь на прогнозах гороскопов. Её история странная и удивительная

Девушка много лет строит свою жизнь на основе гороскопов и предсказаний экстрасенсов. Хотя это может выглядеть необычно, она всем довольна. Как сообщает The Sun, 30-летняя Стефани Трасслер из Вустершира обожает гороскопы. Она верит, что именно звёзды могут помочь человеку найти себя в жизни. Сейчас она состоит в отношениях, владеет своим бизнесом и вполне счастлива. Однако многие знакомые не понимают её увлечения предсказаниями.

Фото: The Sun / Stephanie Trussler

Например, однажды она увидела классного парня и навела о нём справки. Мужчина оказался на 11 лет старше Стефани, но её это не смутило. Далее она узнала, что он – Лев по знаку Зодиака. Девушка сразу же передумала строить с ним отношения, ведь Львы – энергичны, высокомерны и эгоистичны, а она – нежная и чувствительная Рыба.

Фото: The Sun / Stephanie Trussler

Не получалось у Трасслер строить отношения и со Скорпионами. Хотя по гороскопу они неплохо сочетаются, но что-то в них отталкивало девушку. Наконец, Стефани призналась себе, что не может выбросить из головы того парня-Льва. Она решила составить для него персональный гороскоп и выяснила – он практически Дева.

Фото: The Sun / Stephanie Trussler

После этого девушка перестала сопротивляться своим чувствам. Они начали встречаться 3 года назад и по сей день остаются вместе. Мужчина с пониманием относится к увлечению своей девушки, которая может, например, начать жечь шалфей, чтобы избавить дом от негативной энергии. А каждое утро пара начинает с чтения гороскопа на день.

Фото: The Sun / Stephanie Trussler

Трасслер верит не только в гороскопы. Как-то раз экстрасенс сказал ей: «Если вы хотите основать свой бизнес – сейчас крайне благоприятное время». Девушка восприняла это очень серьёзно и действительно открыла своё дело. Когда гороскоп посоветовал Стефани отправиться в путешествие, она, долго не думая, улетела в США. Через пару месяцев к ней подошёл экстрасенс и сказал: «Скоро вас ждёт перелёт». Прошло несколько недель, а затем умерла знакомая Трасслер, поэтому ей пришлось вернуться в Великобританию.

Фото: The Sun / Stephanie Trussler