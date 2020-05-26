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Шурик укачивал её в «Операции «Ы». Как сейчас выглядит девочка Лена

26 мая 2020 08:51
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Помните фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»? Эта кинокартина помогла раскрыться множеству талантливых актёров.

Людям понравился добрый, но справедливый Шурик в исполнении Александра Демьяненко. Запомнился весёлый и целеустремлённый Федя в исполнении Алексея Смирнова. А также мало у кого не вызывало улыбку трио «Трус, Балбес и Бывалый» в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. 

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Были и менее заметные актёры, без которых не получилось бы создать ту комичную и тёплую атмосферу. Одной из таких актрис является Татьяна Градова. В 4-летнем возрасте она сыграла девочку Лену, которую укачивал Шурик в «Операции «Ы». И хотя участие в этом фильме стало приятным воспоминанием, съёмочный процесс Татьяне не понравился. 

Шурик укачивал её в «Операции «Ы». Как сейчас выглядит девочка Лена-1

Фото: Кино-театр.ру 

Сейчас Градовой уже 61 год, у неё есть сын Пётр и внучка Вероника. Татьяна работает редактором в звукозаписывающей студии, пишет стихи и не жалеет, что не стала актрисой. 

Шурик укачивал её в «Операции «Ы». Как сейчас выглядит девочка Лена-4

Фото: Кино-театр.ру 

А вот детям из другого популярного советского фильма понравилось сниматься, и они выбрали для себя актёрский путь.

Сейчас главным героям кинокартины «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» уже за 40. Как они изменились – смотрите здесь

# Кино # калейдоскоп # Татьяна Градова # Александр Демьяненко # Фотофакт

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