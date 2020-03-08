Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»

Больше 30 лет назад вышел советский фильм «Москва слезам не верит», который в тот же год посмотрели около 90 миллионов телезрителей. И хотя прошло уже так много времени, кинокартина всё ещё пользуется интересом, в том числе среди представителей молодого поколения. Мы решили вспомнить, какие интересные моменты связаны с этим фильмом, оказавшим огромное влияние на людей. Владимир Меньшов появился в кадре Режиссёр сыграл эпизодическую роль. Он выступил в качестве друга Гоши на пикнике, но в титрах об этом не говорится.

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Леонид Брежнев одобрил Художественный совет высказал ряд претензий Меньшову, в том числе заявлялось, что в фильме присутствуют откровенные сцены. Однако кинокартину также показали руководству КПСС, и первый секретарь её одобрил. Кинокритики были на стороне худсовета и предполагали, что фильм станет проходной мелодрамой. И все они были невероятно удивлены, когда «Москва слезам не верит» получила «Оскар». Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Премия «Оскар» Что интересно, статуэтку получал не Меньшов, но атташе по вопросам культуры посольства СССР в США. О награде режиссёр узнал 1 апреля и подумал, что это шутка. Саму статуэтку Владимир Валентинович получил только в 1989 году. Несколько актёров остались недовольны Например, Баталов не проникся образом Гоши и считал сценарий скучным. Кроме того, во время съёмок самбист случайно ударил актёра в кадык так сильно, что Алексею Владимировичу пришлось некоторое время лечиться в больнице. Зато после выхода картины на экраны, когда персонаж стал всесоюзным любимцем, Баталов поменял своё мнение. Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Муравьёва после того, как посмотрела фильм, возмутилась своим персонажем. По мнению актрисы, Людмила воплощала в себе всё то, что сама Ирина Вадимовна не любила в людях. Вере Алентовой, как и Баталову, тоже не понравился сценарий, но всё-таки она решилась прийти на пробы. Вернул долг Персонаж Александра Фатюшина в фильме взял в долг у персонажа Муравьёвой 3 рубля. Спустя 20 лет актёр вернул своей коллеге деньги. Ирина Вадимовна посмеялась, но с тех пор хранит конверт с банкнотой. Вырезанные сцены По задумке режиссёра, фильм должен был быть примерно на час длиннее. Но из итоговой версии пришлось убрать любовные сцены, некоторые фразы, чтобы не задеть чужие чувства, а также фрагменты, больше раскрывавшие хоккеиста Гурина. Например, последнюю сцену, где бывший муж Людмилы пьян. А ещё начальную сцену, где в семье всё было хорошо, а персонажи Муравьёвой и Фатюшина в дорогих пальто. Режиссёр назвал собаку лучшим актёром. Любопытные факты о культовом фильме «Собачье сердце»

Фото: pikabu.ru / Sharik77

Появился тренд надевать туфли на носки Дело было в том, что актрисам приходилось носить неудобную и старую обувь. Чтобы девушки не травмировали ноги, художница по костюмам Жанна Мелконян предложила надевать носки. После выхода фильма на экраны эту идею позаимствовали многие люди.

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»