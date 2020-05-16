Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас
В Советском Союзе было много прекрасных фильмов. В их числе и кинокартина «Бриллиантовая рука», которая мгновенно была разобрана на крылатые фразы. Но не только сюжет и реплики завоевали сердца зрителей. Не обошлось и без талантливых актёров.
У некоторых людей были пусть и маленькие, но яркие роли. Особенно запомнилась Светлана Светличная, которая появилась в фильме всего на пару минут. Актриса сыграла раскрепощённую девушку Анну Сергеевну, которая пыталась соблазнить Семёна Горбункова. И хотя её план провалился, персонаж Светличной и она сама очень понравились зрителям.
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Светлане уже 80 лет, актриса не так часто появляется на экранах. Однако Светличную по-прежнему знают и любят. Недавно Александр Васильев поделился своим мнением о том, какой он видит Светлану.
«Судьба этой актрисы весьма необычна. Не сыграв ни одной главной роли в сколько-нибудь значимых фильмах, Светлана Афанасьевна находится в ранге безусловной и несомненной кинозвезды», – отметил историк моды.
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
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