Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас

В Советском Союзе было много прекрасных фильмов. В их числе и кинокартина «Бриллиантовая рука», которая мгновенно была разобрана на крылатые фразы. Но не только сюжет и реплики завоевали сердца зрителей. Не обошлось и без талантливых актёров.

У некоторых людей были пусть и маленькие, но яркие роли. Особенно запомнилась Светлана Светличная, которая появилась в фильме всего на пару минут. Актриса сыграла раскрепощённую девушку Анну Сергеевну, которая пыталась соблазнить Семёна Горбункова. И хотя её план провалился, персонаж Светличной и она сама очень понравились зрителям.