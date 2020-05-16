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Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас

16 мая 2020 14:36
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В Советском Союзе было много прекрасных фильмов. В их числе и кинокартина «Бриллиантовая рука», которая мгновенно была разобрана на крылатые фразы. Но не только сюжет и реплики завоевали сердца зрителей. Не обошлось и без талантливых актёров. 

У некоторых людей были пусть и маленькие, но яркие роли. Особенно запомнилась Светлана Светличная, которая появилась в фильме всего на пару минут. Актриса сыграла раскрепощённую девушку Анну Сергеевну, которая пыталась соблазнить Семёна Горбункова. И хотя её план провалился, персонаж Светличной и она сама очень понравились зрителям. 

Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас-1

Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» 

Светлане уже 80 лет, актриса не так часто появляется на экранах. Однако Светличную по-прежнему знают и любят. Недавно Александр Васильев поделился своим мнением о том, какой он видит Светлану. 

«Судьба этой актрисы весьма необычна.  Не сыграв ни одной главной роли в сколько-нибудь значимых фильмах, Светлана Афанасьевна находится в ранге безусловной и несомненной  кинозвезды», – отметил историк моды. 

Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас-4

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас-6

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас-8

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Помните Светлану Светличную из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот, как актриса выглядит сейчас-10

Фото: Кино-театр.ру 

Ранее мы рассказывали о девяти самых красивых советских актрисах. Как они выглядят сейчас – смотрите здесь

# Кино # калейдоскоп # Светлана Светличная # Александр Васильев # Фотофакт

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