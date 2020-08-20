Сколько Шуриков на самом деле? Интересные факты про любимого персонажа из фильмов Гайдая

Все мы смотрели советские фильмы. Среди людей постарше часто можно услышать, что в Советском Союзе делались очень классные кинокартины, которые не чета нынешним. И хотя более молодое поколение считает, что нынешнее кино тоже хорошее, обычно никто не спорит с тем, что в СССР тоже снимались отличные фильмы. Среди других персонажей можно выделить Шурика, которого сыграл Александр Демьяненко. Шурик появился сразу в трёх комедиях Леонида Гайдая: «Операция «Ы» (1965), «Кавказская пленница» (1967) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Конечно, это просто развлекательные фильмы, но если задуматься серьёзнее, что мы знаем о Шурике?

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Один или несколько? Во всех трёх кинокартинах есть Шурик, которого играет Демьяненко. В первых трёх мини-фильмах персонаж – простой студент, который подрабатывает на стройке, готовится к экзаменам и снимает квартиру у пожилой женщины. Во втором фильме Шурик выступает в роли юного учёного-гуманитария, который изучает фольклор. В третьем фильме персонаж Демьяненко тоже учёный, но уже не гуманитарий, а инженер, создающий машину времени. 53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице» Теоретически, это может быть один Шурик, который после учёбы в политехническом институте решил написать магистерскую по фольклору, а затем вновь вернуться к инженерному делу. Но точно также это могут быть и три разных Шурика. Второе, на что следует обратить внимание, – девушки. В первом фильме Шурик влюбляется в Лиду, во втором – в Нину, в третьем – женат на Зине. Можно предположить, что с Лидой у персонажа отношения не сложились, с Ниной за взаимным притяжением не последовало продолжения. И потом Шурик встретил свою любовь – Зину. Или это три разных персонажа, которые в альтернативных реальностях обрели счастье с каждой из девушек.

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Третий важный момент – полные названия фильмов: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Из этого можно предположить, что Шурик всё-таки один и тот же. Четвёртое – цвет волос. В первых двух фильмах Шурик блондин, а в третьем – брюнет. Кроме того, в названии «Иван Васильевич меняет профессию» не упоминается, что это продолжение приключений уже известного персонажа. Напрашивающийся вывод – в первых двух фильмах действующим лицом является один Шурик, в третьем фильме – другой. Девушка Шурика Если всё-таки предположить, что первые два фильма связаны, то тогда легко ответить на вопрос, почему у Шурика не сложилось с Ниной. Всё просто – дома его ждёт Лида. С другой стороны, в «Кавказской пленнице» главный герой целует другую девушку, что есть проявление неверности.

Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Что касается третьего фильма, то там всё однозначно. Если это другой Шурик, то никаких противоречий не возникает. Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы

Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Так ли прост Шурик? Вновь вернёмся к эпизоду с Лидой. Сначала, действуя интуитивно, молодой человек успешно преодолевает все препятствия, обходит люк и не обращает внимания на собаку. Потом, вновь идя домой к Лиде, Шурик действует как простак, что вызывает подозрения. Ещё большие подозрения вызывает, что главный герой не только легко попадает мороженым в урну, сняв очки, но ещё и носит в кармане снотворное.

Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Если вспомнить действия Шурика на стройке и во время охраны склада, то всё происходящее тоже вызывает подозрения. На стройке молодой парень не испугался крупного мужчину и открыто пошёл на конфликт, результатом которого стала безоговорочная победа Шурика.

Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

На складе первый хулиган при виде главного героя попросту упал в обморок. Со вторым хулиганом парень вступил в поединок на шпагах, проявил отличные навыки фехтования, выбил из руки противника клинок и едва не нанёс смертельный удар.

Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»​​​​​​​