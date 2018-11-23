Полнолуние: какие опасности оно несёт

Новости мира. Многие люди связывают своё самочувствие и разного рода жизненные события с влиянием космических тел. Яркий тому пример – гороскопы, которые с интересом слушают представители всех возрастов. Отдельный интерес представляет воздействие на человека Солнца и Луны. То, что активность первого действительно влияет на человека, доказано учёными, а вот относительно фаз Луны нет единого мнения. Как сообщает РИА Новости, мёдсёстры в роддомах жалуются, что во время полнолуний у них появляется больше работы. Исследователи из Германии захотели узнать, обоснованы ли жалобы медперсонала. Немецкие учёные изучили информацию о рождаемости в Германии с 1920 по 1989 года. Зависимость между родами и фазами Луны обнаружена не была. Зато стала заметна связь между появлением детей и числом пятен на Солнце.

В другом исследовании немецкие учёные опровергали другой популярный в Германии миф. Суть его в том, что часть немцев предпочитает не идти на операцию по пересадке почек в полнолуние. У астрологов почки ассоциируются с Весами – одним из лунных зодиакальных знаков. Исследователи проанализировали 178 историй болезней пациентов, которым была пересажена почка с 1994 по 2009 года. Дата операции была соотнесена с фазами Луны и моментами, когда она находится в созвездии Весов. Затем учёные проверили, повлияло ли это на смертность, самочувствие пациента сразу после операции и спустя долгое время. Ответ – нет. Похожее исследование провели учёные из Литвы. На здоровье 186 пациентов, которые поступили в хирургию из-за разрыва внутричерепной аневризмы с 2011 по 2014 года, Луна тоже никак не повлияла. Учёные из США, в свою очередь, заинтересовались возможностью воздействия спутника Земли на обострение мочекаменной болезни. Строго говоря, они проверяли не только лунный цикл и суперлуние, но и различные факторы окружающей среды, которые потенциально могли повлиять на заболевание. Изучив 559 историй болезней пациентов исследователи пришли к выводу, что взаимосвязи между Луной и данным заболеванием нет. На полнолуние пришлось 16,1% приступов, все остальные обострения случались в обычные дни. В Америке также захотели узнать, сильнее ли проявляются психические расстройства при полной Луне. Были проанализированы 1857 случаев госпитализации по скорой психиатрической помощи. Взаимосвязи не нашлось, медработников вызывали примерно с одинаковой частотой в полнолуние и в другие дни. К слову, в конце своего исследования авторы отметили, что не отрицают полностью влияние спутника Земли на психику человека, но эффект слишком мал для его измерения.

А вот австралийские учёные выявили некоторую взаимосвязь между здоровьем людей и фазами Луны. В их исследовании утверждается, что в местную клинику Calvary Mater Newcastle 23% тяжелобольных поступают в полнолуние. Кроме того, в это время пациенты чаще вступают в конфликт с персоналом медучреждения. С другой стороны, в более лёгких случаях расстройств подобное явление не наблюдается. В то же время канадские исследователи с австралийскими коллегами не согласны. Согласно их мнению, учёные приходят к разным результатам из-за того, что по-разному определяют длительность полнолуния – от 12 часов до трёх суток. Как мир наблюдал самое долгое и красочное лунное затмение столетия: 11 фото Существует ещё один популярный миф – в полнолуние плохо спится. Исследователи из США и Канады решили понаблюдать за охотниками-собирателями хадза в Африке и земледельцами Мадагаскара. Выяснилось, что в полнолуние хадза меньше спят, но при этом более активны днём. На качество сна Луна не влияет. Учёные из Швейцарии проверили миф на 33 добровольцах. За их сном наблюдали 64 ночи, подопытным делали ЭЭГ мозга. По результатам этого эксперимента был сделан вывод, что в полнолуние люди спят на 20 минут меньше, а засыпать приходится на пять минут дольше. Другие исследователи из Швейцарии, а также их коллеги из Германии и Нидерландов пришли к другим результатам. Они изучили информацию о сне сотен людей, но не обнаружили взаимосвязь между качеством сна и лунными фазами. Учёные подчеркнули, что результаты, основанные всего на 33 добровольцах нельзя считать полностью достоверными.