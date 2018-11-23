«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

Всего отдать свой голос можно за пять композиций. Фаворит определится уже 25 ноября. А сегодня, 23 ноября, юных звездочек ожидает финальный марафон репетиций накануне генерального прогона. У белоруса Даниэля Ястремского один из самых сложных и графически насыщенных номеров.

Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2018» открывает онлайн-голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников можно на сайте конкурса вплоть до дня финала.

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:

Дорогие друзья! 25 ноября жду от вас голосов. Мне очень нужна ваша поддержка, поддержка белорусов. Также у нас будет онлайн-голосование с 23 по 25 ноября. Заходите на сайт «Евровидения» и голосуйте.

В течение евронедели участники знакомятся и с белорусской столицей. Наиболее полюбился юным артистам музей Янки Купалы – за свою интерактивность.