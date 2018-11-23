Гороскоп на декабрь: Овнам – не флиртовать, Водолеям – знать меру

Вот и пришел последний месяц года. Ну, что Вам рассказать о перспективах? О чем там звезды шепчутся на зимнем небе? У каждого из нас, конечно, своя доля. Но если Вы хоть немного верите во всякие астрологические изыскания, предлагаем познакомиться с собранными нами прогнозами разных пророков. Итак, что нас ждет в декабре.

Овен проживет месяц бодро и со смыслом. На работе удачно завершатся все дела. Вы куда-нибудь съездите с семьей или друзьями и хорошо проведете время. Будьте осмотрительны в общении с противоположным полом. Даже легкий флирт на стороне может привести Вас в состояние влюбленности. А чем это обычно заканчивается, тем более для людей семейных, не мне Вам рассказывать. Да, чуть не упустил главное: звезды обещают, что Вы в декабре не простудитесь. Неплохой прогноз, согласитесь!

Тельцам почему-то астрологи решили немного пощекотать нервы. Говорят о какой-то суете на работе, сложностях с деньгами. Но, в конце концов, все уладится, если Вы не будете терять самообладания и будете ко всему относиться спокойно. В любовных делах тоже постарайтесь без излишеств: лишние эмоции в этом месяце не нужны ни Вам, ни партнеру. Переусердствуете в проявлении своих чувств – рискуете охладить отношения. Так что этот месяц полетайте, как говорится, на малых скоростях.

Близнецы проведут беспокойный декабрь. Сначала будет не до мыслей о ёлке и шампанском. Звезды говорят, что Вы получите повышение по службе, поэтому на работе будет много забот. Но к концу месяца с ними успешно разберетесь и больше внимания сможете уделить родным и близким людям. Близнецам предстоят немалые денежные расходы. Оно и понятно: праздник на носу, надо всем купить подарки. И аккуратнее со своим организмом! Не экспериментируйте над ним с одеждой и новыми блюдами. Пусть пока останется всё как всегда, а потом решите.

Ракам звезды советуют временно избегать всяких рискованных затей. Не спорьте на бутылку, не меняйте работу, не играйте на деньги, не покупайте лотерейных билетов – всё мимо, это будет не Ваш день. Кроме того, в первые дни зимы не заладится у Вас с близким человеком. Астрологи как-то юлят, не решаются называть причины, поэтому стоит самим задуматься «что не так?» и попытаться сохранить погоду в доме. И тогда мирное сосуществование Вам будет гарантировано аж до новогодней ночи. А там, глядишь, и до весны…

Лично мой гороскоп какой-то стрёмный получается. Льву в начале декабря не до шуток. Вокруг сложится такая обстановка, что надо будет очень сильно полагаться на интуицию и искать выход. Тут и сплетни какие-то дурацкие, и недовольство близких, и мелкие неудачи. Господи, пронеси! Зато вторая половина более-менее. Будет возможность хорошо себя проявить перед начальством, все нормализуется дома. В это время лучше ни с кем не ругаться. Не зря же говорят: как Новый год встретишь, так его и проживешь…

Хлопотный месяц у Дев. Уйму времени будет занимать домашняя предпраздничная суета: переделать там, здесь прибить, на кухне подклеить. На это нужны не только время, но и деньги. А с ними у Вас проблем не будет, обещают звезды. А еще говорят, что Дев в этом месяце может ждать сюрприз, о котором они давно мечтали. Это хорошая новость от астрологов. А теперь еще одна, которой бы не хотелось заканчивать, но придется. Тем Девам, которые задумали сменить работу, прежнее начальство будет ставить палки в колеса. Ничего, прорвемся!..

Весам хорошо бы задуматься о собственных делах. Возможно, некоторые Ваши поступки не очень нравятся родным и близким. Тогда сейчас подходящее время это выяснить и исправить. Всем станет лучше. Если намечается дальняя поездка, надо попробовать ее отложить. У звезд есть мнение, что командировка не будет эффективной, а отдых приятным. Вас очень зауважают дома, если проявите креативность в новогоднем оформлении квартиры. Вы же это умеете! Еще полезный совет: аккуратнее на корпоративе!

Скорпионам не время витать в облаках. Ко всему в декабре Вам надо относиться по принципу «Лучше синица в руках…» Мечты и надежды на жизнь полегче есть смысл оставить. Напротив, самое время засучить рукава и идти к своей цели. Тем более, что на работе Вас ценят как хорошего специалиста. Даже, возможно, дадут премию к концу года. И еще. Если бы Вы дома сдерживали присущую Скорпиону эмоциональность, было бы совсем здорово. Поймите: приближается праздник, все в мыле, а тут еще Ваша раздражительность из-за пылинки на подоконнике. Поверьте: в итоге все будет хорошо!

Стрельцам надо оставить в стороне важные дела. На работе возможны проблемы. С финансами тоже не очень гладко. Есть резон отказаться от участия в больших мероприятиях. В связи с этим звезды считают, что лучше на это время взять отпуск и заняться домом, посвятить себя близким людям. При этом Стрельцам надо постараться быть чуткими и внимательными, чтобы невзначай не обидеть кого-нибудь из них. Если Вы творческий человек, это самое удачное время для начала над новым произведением.

Казалось бы, для Козерогов декабрь складывается идеально. Никаких неприятных историй, отличное настроение на весь месяц. А почему? Во-первых, все идет к тому, что Вас должны назначить начальником. А Козероги командовать любят. Во-вторых, у Вас дома будут полный покой и взаимопонимание. Если Вы пока в одиночестве, звезды сулят приятное знакомство и долгие отношения. Одно только может огорчить в декабре – деньги. Не хватит на все, что хочешь. Но разве в них счастье?

У Водолеев с деньгами тоже некоторые затруднения. Даже астрологи в канун Рождества и Нового года рекомендуют шибко не выворачивать карманы в магазинах. Зато у Вас должны появиться новые хорошие знакомства. А это иногда лучше, чем рубли. Водолеев будут радовать своими успехами близкие и друзья. В любовных делах привычки как бы отойдут на второй план и наметятся новые импульсы страсти. В Новый год знайте меру, не увлекайтесь спиртным, чтобы не травмировать печень и не испытывать после веселой ночи угрызений совести.

Хорошая новость для Рыб – в декабре никто не должен заболеть. Если, конечно, будут по погоде одеваться и питаться не абы чем. Им астрологи также пророчат удачное завершение начатых дел. То есть в работе все складывается нормально. Ожидаются радостные события в личной жизни, вчерашние ссоры и недоверие улетучатся, и наступит эра взаимопонимания в отношениях с близкими. Но что важно – не переоценить свои силы и возможности. Тем более, впереди большие праздники: компании, гости, застолья.

Ваш В.Д.