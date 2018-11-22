Белорус Даниэль Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

Новости Беларуси. В детском «Евровидении» Беларусь куда успешнее, чем во взрослом, входит в топ-3 стран участниц. Наши дважды побеждали на конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:

Чувствую себя намного увереннее, чем на прошлой репетиции. Немножко подустал, но просто максимально крутая репетиция. Очень понравилось, жду следующей.

Кстати, номер один из самых сложных технически. Даниэль и его команда во время песни успеют побывать сразу в нескольких локациях.