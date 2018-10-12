«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

Чуть больше месяца остается до одного из самых главных песенных шоу планеты – Детского Евровидения. Беларусь примет конкурс 25-го ноября. Масштабное шоу пройдет в стране уже во второй раз и станет рекордным по количеству участников – на сцену выйдут представители 20 стран. Все билеты на финал были раскуплены менее чем за неделю.

Добавляет ли это факт еще больше волнений нашему конкурсанту? И с какими настроениями он выходит на финишную прямую?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Беларуси на конкурсе песни «Детское Евровидение-2018» – Даниэль Ястремский и педагог, музыкальный продюсер – Ольга Дроздова.

Даниэль, легко ли тебе дается весь этот груз ответственности, который на тебя свалился в последнее время?

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на конкурсе песни «Детское Евровидение-2018»:

Я думаю, что да.

Как строится твоя подготовка?

Даниэль Ястремский:

Сейчас я каждый день, как и занимался вокалом, хореографией, так и занимаюсь, но занятий у меня намного больше. Например, я расскажу, что было недавно. Это был вокал, хореография, интервью, еще одно интервью, съемки общего плана, т. е. целый день у меня занят, также в свободное время я хожу в школу, про нее нельзя забывать. Администрация школы с пониманием отнеслась к этому, учителя часто мне помогают с оценками, я им очень благодарен за это. Всем привет, 36 гимназия!

Ольга, как вы считаете, что сейчас необходимо юным артистам, чтобы зацепить зрителя и жюри?

Ольга Дроздова, педагог, музыкальный продюсер:

Точно не подражать каким-то взрослым артистам, быть собой. Обладать магической силой, наверное, быть магнетически притягательным, харизматичным, любить то, что ты делаешь, любить свою музыку, любить сцену.

Даниэль, видел уже своих основных конкурентов?

Даниэль Ястремский:

Да, я посмотрел всех, кто уже известен, конечно, все конкуренты очень сильные. Мне очень понравилась Данэлия Тулешова (это Казахстан), она очень сильная девочка, я с ней уже знаком, на детской «Новой волне» я с ней познакомился. Вот это, наверное, самый большой конкурент.

Правильно ли смотреть на своих конкурентов?

Ольга Дроздова:

Конечно. Это же детский конкурс, они должны подружиться, дети должны общаться. Конечно, он смотрит, кто будет участвовать, с кем ему предстоит провести неделю или 10 дней.

Как считаете, родные стены помогают в данном случае или еще больше ответственности?

Ольга Дроздова:

Я думаю, что помогают.

Даниэль Ястремский:

Я тоже думаю так, потому что когда ты будешь находиться на «Минск-Арене», то большая часть это будут наши, белорусы.

Как твоя семья помогает тебе?

Даниэль Ястремский:

Меня очень поддерживает моя семья: это мой брат, папа, мама. Я им очень благодарен за это все, это самая большая поддержка, которая идет.

Никто в семье не был против?

Даниэль Ястремский:

Нет, меня мама поставила на этот путь, т. к. она закончила музыкальную школу и я, кстати, тоже закончил музыкальную школу год назад и вот уже на протяжении пяти лет занимаюсь вокалом.

Евровидение для тебя это одна из ступенек? Ты и дальше будешь этим заниматься?

Даниэль Ястремский:

Да, потому что я считаю, что это все этапы, для меня это самый большой этап вообще всего и к этому я шел.

В воскресенье будет отмечаться День матери. Расскажи, ты придумал, как будешь поздравлять свою маму?

Даниэль Ястремский:

Моя мама прекрасная, она меня поставила на путь музыки и я все еще иду, она все время меня поддерживает, везде возит, так что я ей за это очень благодарен.

Кто написал песню?

Даниэль Ястремский:

Сейчас мы немножко видоизменили песню. Песню мне написал Кирилл Гуд и Роман Колодко. Это два очень талантливых автора, это молодые и креативные.