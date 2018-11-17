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В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

17 ноября 2018 12:16
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Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 начинают прибывать в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегацию из Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 же ноября в белорусской столице ждут еще представителей Сербии, Уэльса и Албании.

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018-1

В нынешнем году свое участие в международном музыкальном форуме подтвердили 19 государств, и это рекордное количество представителей. Проживать зарубежные гости будут в «Президент-Отеле». Старт евронеделе в Минске будет дан в понедельник 19 ноября. Церемония открытия пройдет в национальном выставочном центре «Белэкспо». А уже во вторник начнутся репетиции.

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018-4

Напоминаем: принимать форум уже во второй раз будет крупнейший спортивно-развлекательный комплекс Европы «Минск-Арена». Финал конкурса пройдет в следующее воскресенье 25 ноября.

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018-7

Беларусь на детском Евровидении представит 14-летний Даниэль Ястремский с композицией Time.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

# Культура # Даниэль Ястремский # Фотофакт

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