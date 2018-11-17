В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 начинают прибывать в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегацию из Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 же ноября в белорусской столице ждут еще представителей Сербии, Уэльса и Албании.

В нынешнем году свое участие в международном музыкальном форуме подтвердили 19 государств, и это рекордное количество представителей. Проживать зарубежные гости будут в «Президент-Отеле». Старт евронеделе в Минске будет дан в понедельник 19 ноября. Церемония открытия пройдет в национальном выставочном центре «Белэкспо». А уже во вторник начнутся репетиции.