Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Новости Беларуси. Стартовали II Европейские игры. Международная команда сделала всё, чтобы в сердцах тысяч зрителей поселилось торжество мира, спорта и единения. Как подчеркнул Президент Беларуси в приветственном слове, обращаясь ко всем, кто собрался на олимпийском стадионе «Динамо», – быть у истоков создания Европейских игр – честь для нашей страны.

Самая короткая и яркая ночь лета, не спит Минск – на ближайшие 10 дней спортивная столица Европы, а вместе с ней весь континент. К происходящему на легендарном стадионе «Динамо» у экранов и мониторов прикованы сотни тысяч взглядов поклонников честной игры, яркой борьбы и грандиозного шоу.

Яркая, масштабная, трогательная и с первых кадров и аккордов очень белорусская церемония открытия II Европейских игр.





Ощутить себя в полной мере на земле под белыми крыльями, попытаться погладить зубра или отыскать цветок папоротника в тот вечер можно было прямо на стадионе.

В стране, где успешно создают высокие технологии, дополненная реальность ожидаемо стала фишкой церемонии открытия главного спортивного события Европейского континента.

Атмосфера единства не делила по национальностям и рангам: абсолютно все говорили и даже пели на одном языке. Слова гимна Беларуси в знак уважения звучали даже из уст зарубежных гостей.

4000 атлетов из 50 стран мира. Каждого из них как своего поддерживали в шесть раз больше зрителей.

Детали церемонии открытия до последнего момента держали в строжайшем секретере. Известно было разве только то, что музыкальное сопровождение будет классическим. Восхитительный голос диапазоном в пять октав Димаша Кудайбергена в полной мере отражал разные эпизоды шоу.

А оперная дива Анна Нетребко под аккомпанемент Игоря Крутого подарила зрителям с десяток минут своего незабываемого голоса.

В основе красочного шоу – история Беларуси, которой мы безусловно гордимся. Древнейшие языческие традиции, наши военные подвиги, архитектура, искусства и, конечно, люди – те благодаря кому, Беларусь знают во всем мире. Ефросинья Полоцкая, Сапега, Шагал, Купала, Колос, Алферов, Елизарьев. Белорусы в эти минуты гордились, а гости любовались и вдохновлялись нашей культурой. Глава Европейских олимпийских комитетов обратился к зрителям по-белорусски.

Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:

Шаноўнае спадарства, дарагія беларускія сябры! Шчыра вітаю вас на цырымоніі адкрыцця II Еўрапейскіх гульняў у Мінску – сталіцы Рэспублікі Беларусь (Подробнее – в видеоматериале).

Эмоции того вечера вместе со всеми разделяли и высокие гости. В преддверие церемония открытия в Минск приехали главы Сербии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Чечни, премьер-министр России, а также высшие должностные лица других государств и организаций, дипломаты. Каждый из них поддерживал своих атлетов.

И конечно, вместе с белорусами и гостями торжественную церемонию разделил и наш Президент. Александр Лукашенко: «Давайте через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы» Кульминацией церемонии с олимпийским размахом стало традиционное для глобальных спортивных событий зажжение огня. Прежде чем оказаться в сердце белорусской столицы, «Пламя мира» полтора месяца путешествовало по континенту.

Накануне в чашу стадиона его внесли олимпийские чемпионы Беларуси разных лет. Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок – они же и зажгли огонь II Европейских игр.





Лейтмотив церемонии – «когда цветет папоротник». Прошлым вечером оказалось, что цветок, приносящий удачу и счастье, искрится не только в купальскую ночь.

Алёна Сырова, СТВ:

Эмоции от открытия II Европейских игр объединили 25 тысяч зрителей на минском стадионе «Динамо». Шоу «Когда цветет папоротник» вписано яркой страницей в историю Беларуси и мирового спорта.