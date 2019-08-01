Звезды обещают пахнуть вкусно. Парфюмерный гороскоп для каждого знака Зодиака

Тельцы известны своими твердыми качествами: упрямством и гордостью. Представители знака часто обращают особое внимание на необычные и запоминающиеся запахи. Такие они любят и на себе. Считается, что такой выбор ароматов красноречиво рассказывает об эмоциальной составляющей Тельца и его особом внутреннем содержании. В парфюмерии представителям знака Телец больше всего подходят нетипичные ароматы, такие как, например, душистый табак.

Пылкие и готовые двигать горы Овны как никто другой умеют оставаться эффективными в моменты нехватки времени. Они же могут легко отвлекаться и пытаться делать несколько дел одновременно. Аромат кедра способен улучшить концентрацию, а еще эффективно снять эмоциональный накал, именно поэтому он считается отличной компанией Овнам. Духи с яркими и заметными нотами кедра станут для Овнов эликсиром спокойствия и умиротворения.

Зачастую выбрать новый аромат для себя становится очень проблематично. В таких случаях можно обратиться к парфюмерному гороскопу. Как сообщает cosmo.ru , гороскоп многие годы составляла парфюмер Энн Нельсон Сэнфорд. Она исследовала взаимосвязь между знаками Зодиака, гороскопом и выбором парфюмерии. Результаты гороскопа – в нашем материале.

Близнецы, как правило, очень многогранные натуры. Они умеют коммуницировать, фантазировать и активно искать новые ощущения. Таким натурам лучше всего подходят спокойные ароматы. Например, гармонично на Близнецах будут держаться расслабляющие ноты лаванды. Изображение носит иллюстративный характер

Рак

Спокойные и уравновешенные представители знака Рак считаются очень домашними людьми. Они тяжело переносят что-то новое и тем более непривычное. Раки любят стабильность и тотальный уют. Дабы не закрываться в собственном мире, Энн предлагает представителям знака присмотреться к бодрящему аромату гардении. Она свежа и вдохновила ни одного парфюмера.

Лев

Знак Зодиака, который не упускает возможности привлечь к себе внимание, заявить о себе и быть на вершине. Лев! Представители знака стремятся создать уют вокруг себя, но при этом являются бесспорными лидерами. Энн считает, что таких сильных и стойких людей было бы логично смягчить нежнейшим ароматом. Например, обратить внимание на нотки розы. Этот свежий и такой трепетный аромат принесет абсолютную гармонию.

Дева

Девы очень сильные и властные натуры, они тотальные перфекционисты и консерваторы. Несмотря на свою некоторую жесткость, представителям этого знака очень важно чувство стабильности и уверенности. Поэтому спокойный и ненавязчивый аромат ладана сможет придать Деве нужную чувственность и изящество.

Весы

Очень непостоянный знак Весы делает его представителей стойкими людьми, однако взвешивание вариантов зачастую может накалять душевное спокойствие. Для быстрого принятия решений и большей уверенности Энн преддлагает представителям знака обратить внимание на яркий аромат черного перца. Он поможет чашам весов находится в гармонии и быть стойкими.

Скорпион

Всем известно, что знак Скорпиона – не самый простой, однако очень притягательный. Скорпионов можно любить или ненавидеть, но быть равнодушным к Скорпиону не удастся никому. Представители знака отличаются пылкостью, импульсивностью и дерзостью. Запах туберозы удивительно подчеркивает все очаровательные особенности Скорпиона.

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Стрелец

Стрельцы отличаются харизматичностью, уникальностью и природной обаятельностью. Чтобы добавить сильным личностям женственности и чувственности, нужно всего лишь остановить свой выбор на чарующих нотах ветивера. Он придаст представителям знака легкости и непринужденности, сообщает cosmo.ru.

Козерог

Практичные Козероги как правило особенно открытые и рациональные люди. Рожденные под этим знаком люди отличаются усидчивостью и ответственностью. Именно поэтому Энн предлагает Козерогам обратить внимание на свежие ноты жасмина. Они придадут представителям знака дополнительную легкость и легкомысленность.

Водолей

Ветреные натуры, истинные генераторы идей и мечтатели – это все о представителях знака Водолей. Серые будни и злой мир – не для этих романтичных натур. Чтобы немного приземлить фантазеров-Водолеев, но при этом не упустить их природную креативность и легкость, представителям знака можно попробовать ноты нероли.

Рыбы

Рыбам нужны чистые и тонкие ароматы, которые будут добавлять спокойствия представителям знака. Утешить и подарить чувство уюта Рыбам сможет аромат сандалового дерева. Его теплые и страстные ноты добавят Рыбам уверенности и настроения.