«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган «Ирма» в штате Флорида семья Максима Мирного

Новости США. Ураган «Ирма» добрался до штата Флорида. Без света остаются более 3 млн домохозяйств. На юго-западе штата уровень воды поднялся на два метра. Шторм не утихает, его сила сохраняется. От урагана могут пострадать более 30 миллионов жителей – здесь подробнее. Во Флориде сейчас находится семья теннисиста Максима Мирного. Его супруга Ксения рассказала, как ураган приближался к их штату. Пять дней назад она опубликовала метеосводку и написала, что «впервые за 16 лет моего нахождения во Флориде мне страшно! Дай Бог обойдется и все будет ХОРОШО!»

Фото: instagram.com/xsanka76

Спустя три дня женщина обновила информацию и пожелала, чтобы ураган скорее «сошел на нет». Ксения Мирная:

Ураган «Ирма»... Спустился с категории 5 к 4... Пусть скорее уходит на нет!!! Мы все еще на связи! Но часть нашего города Сарасота, преимущественно на море, власти обязывают эвакуироваться...

Фото: instagram.com/xsanka76

10 сентября Ксения выложила фото, на котором члены ее семьи смотрят в окно, и рассказала, как они переживают обрушившуюся стихию. Ксения Мирная:

Сегодня ураган весь день будет в нашем районе, так что сидим дома и с вами на связи, пока есть интернет...

После удара о Флориду категория урагана вновь поднялась с 3 до 4, месит там внизу. Но диаграмма показывает, что глаз Ирмы будет проходить рядом с нами, аэропортом «Тампа», минуя красивый #skywaybridge.

Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд... Сейчас идет сильный дождь, ветер – порывистый. Остается лишь отвлекаться, думать позитивно и молиться... Спасибо всем, кто с нами!!! 11 сентября Ксения поделилась древней легендой: на город во Флориде, где проживает семья Максима Мирного, наложен оберег, защищающий землю от ураганов. К утру стихия стала тише.

Фото: instagram.com/xsanka76