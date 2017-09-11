Заряд бодрости духа: Минский полумарафон-2017 в 15 фотографиях

Новости Беларуси. 10 сентября утром более 30 тысяч участников дали старт Минскому полумарафону, который прошел у Дворца спорта. Маршрут забега прошел по центральным улицам Минска.

Минский полумарафон был приурочен к празднованию юбилея города – белорусской столице в 2017 году исполнилось 950 лет.

Участники при регистрации могли выбрать наиболее комфортную для себя дистанцию. Основная – чуть более 21 километра, и еще две – 10 километров и 5,5.

В забеге приняли участие жители 50 стран. Вадим Девятовский – председатель Белорусской федерации легкой атлетики – до спортивного праздника начал рассказывать о полумарафоне в соцсетях.

Дневник Минского полумарафона: что рассказывает о забеге Вадим Девятовский – здесь подробнее.

После забега Девятовский выложил фото с забега и написал, что «Это было очень круто!!!!»