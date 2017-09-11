Рисуем идеальные стрелки на глазах: фотоинструкция

Их магическое действие подобно духам с феромонами, они влюбляют в себя с первого взгляда. Мода на стрелки пришла к нам из Древнего Египта, когда мужчины и женщины пытались быть похожими на священных кошек и подводили выразительные линии. Элизабет Тейлор призналась, что Ричард Бартон на съемках «Клеопатры» влюбился в нее благодаря египетским стрелкам. Научимся и мы волшебному мейкапу. Какой ритуал обязательно нужно сделать перед тем, как начать красить стрелки? И как правильно их наносить?

Наталья Ткачева, визажист:

На веко нужно нанести тонирующее средство, затем припудрить веко и высветлить немножко под бровью. Глаз подготовлен. Можно смело наносить стрелку.

Сделать стрелки одинаковой длины очень сложно. Какие секреты есть у визажистов, чтобы хвостики стрелок были симметричными?

Наталья Ткачева:

У нас есть ведущая линия – это линия нижнего века. Мы как бы продлеваем ее, то есть сразу рисуем хвостик. И делаем это с двух сторон. После того, как мы нарисовали хвостик, нам нужно положить стрелку непосредственно как можно ближе к ресничному краю. Желательно рисовать так, чтобы между ресничным краем и веком не было белого пространства.

Когда стрелки у нас готовы, нужно ли красить верхние и нижние ресницы? Или хватит только верхних?

Наталья Ткачева:

Если ресницы темные, не слишком длинные, то мы их красим, чтобы глаз стал еще выразительнее. В случае падающего, опущенного, возрастного века мы не прокрашиваем нижние реснички, чтобы не подчеркивать линию падения. Во всех остальных случаях и нижние, и верхние реснички выделяются.

С помощью стрелок можно легко подчеркнуть индивидуальность и скрыть недостатки. Это все зависит от формы глаз. Счастливым обладательницам миндалевидной формы подойдет все. А как быть тем, у кого глаза узкие и небольшие?

Наталья Ткачева:

Чем меньше форма глаза, тем меньше форма стрелки. Чем уже глаз, тем уже стрелка. И длинный хвостик тоже мы не рисуем. Когда глаза близко посажены, стрелку мы начинаем рисовать не от начала внутреннего уголка верхнего века, а немножко отступив. При этом тонкую линию нужно сделать шире к внешнему уголку глаза.

В случае широко посаженных глаз правило действует наоборот.

Другая сторона медали – большие круглые глаза, как у модели Твигги. Нужны ли в таком случае стрелки вообще?

Наталья Ткачева:

В данном случае стрелка будет идеальным вариантом для коррекции формы глаз. Стрелку мы рисуем достаточно широкую на подвижном веке и делаем ее не округлой, как в предыдущих вариантах, когда мы скругляли хвостик, а наоборот вытягиваем и делаем более графичной.

Если вы хотите на вечеринке быть звездой, вы вполне можете выбрать стрелки в стиле Брижит Бардо, но в том случае, если ваш глаз имеет миндалевидную форму, открытое большое веко, иначе вы можете испортить свой внешний вид. Если же вы любите стрелки в стиле Эми Уайнхаус, то бояться не стоит ничего. Даже если нарисуете не очень аккуратные и не очень симметричные стрелки, этим вы только подчеркнете стиль Эми.

Поговорим о средствах. Карандаш, жидкая подводка, тени, лайнер – что лучше подойдет?