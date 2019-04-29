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Филиппу Киркорову – 52 года. Как менялся «король российской эстрады»

29 апреля 2019 13:18
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30 апреля «королю российской эстрады» Филиппу Киркорову. Артисту исполнится 52 года. В позапрошлом году певец отметил большой юбилей на сцене.  

За прошедший год Киркоров выпустил несколько настоящих хитов, которые дали новый толчок в творчестве артиста. «Цвет настроения синий» на YouTube посмотрели более 56 миллионов раз, «Ибицу» – 22 миллиона, а «Цвет настроения черный» – 114 миллионов.  

Пока неизвестно, как Филипп Киркоров будет отмечать праздник. Вполне возможно, что артист будет занят подготовкой к конкурсу «Евровидение». Подопечный певца Сергей Лазарев готовится во второй раз представить Россию на песенном конкурсе.  

От Лорак до Лазарева. Как подопечные Киркорова выступали на «Евровидении»  

Кроме того, что Филипп Киркоров успешный исполнитель, он еще и счастливый отец. У артиста двое детей – дочь Алла-Виктория и сын Мартин.  

Мы заглянули в Instagram Филиппа Киркорова, за обновлениями которого следят более 3 миллионов человек, и посмотрели, что публикует один из самых узнаваемых и влиятельных артистов на российской эстраде. Смотрите в нашей галерее, как менялся Киркоров.      

В середине апреля юбилей отпраздновала бывшая супруга певца – Алла Пугачева.  

Как прошел день рождения Примадонны (читайте здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Филипп Киркоров # Фотофакт

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