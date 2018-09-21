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Это видео посмотрели 22 миллиона раз. Сеть взорвал клип Киркорова «Цвет настроения черный» с Кридом и Тимати

21 сентября 2018 09:05
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Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров продолжает ловить хайп. Певец, в коллаборации с Егором Кридом, выпустил ремейк скандального видео «Цвет настроения синий».

В съёмках принял участие и Тимати, который по сюжету предложил Филиппу Бедросовичу подписать контракт с Black Star, при условии, что цвет настроения артиста изменится на чёрный – избранный лейблом. Немного подумав, артист соглашается и погружается в атмосферу темного движения. В видеохостинге YouTube за неделю клип просмотрели более 20 млн человек, что позволило новинке оказаться номером один на вкладке в тренде.

Киркоров и Басков выпустили скандальный клип на песню «Ибица». Его посмотрели более 7 миллионов человек (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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