Это видео посмотрели 22 миллиона раз. Сеть взорвал клип Киркорова «Цвет настроения черный» с Кридом и Тимати

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров продолжает ловить хайп. Певец, в коллаборации с Егором Кридом, выпустил ремейк скандального видео «Цвет настроения синий».

В съёмках принял участие и Тимати, который по сюжету предложил Филиппу Бедросовичу подписать контракт с Black Star, при условии, что цвет настроения артиста изменится на чёрный – избранный лейблом. Немного подумав, артист соглашается и погружается в атмосферу темного движения. В видеохостинге YouTube за неделю клип просмотрели более 20 млн человек, что позволило новинке оказаться номером один на вкладке в тренде.