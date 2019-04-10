От Лорак до Лазарева. Как подопечные Киркорова выступали на «Евровидении»

В мае в Израиле состоится конкурс песни «Евровидение». Россию на нем представит певец Сергей Лазарев. Это будет вторая попытка артиста покорить сердца европейских зрителей. В команде Лазарева, как и три года назад, певец Филипп Киркоров. Он настоящий знаток конкурса. Кроме того, что артист сам принимал участие в «Евровидении» и занял там 17 место, он также был продюсером и в командах многих исполнителей. Многие из них показали очень достойные результаты. Мы решили вспомнить некоторых участников «Евровидения», которым Филипп Киркоров помогал в подготовке к конкурсу. Анжелика Агурбаш (Беларусь) Год: 2005 Место: не прошла в финал, в полуфинале – 13 место

Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров был продюсером артистки. Как он после рассказал в интервью, певица была его продюсерской пробой. Песню «Love Me Tonight» написали греческие авторы. Певица отмечала, что песня создавалась под ее образ и вокал. Перед «Евровидением» артистка провела масштабный промо-тур по Европе, а ее продюсер отмечал, что не сомневается в успехе подопечной. После конкурса Агурбаш и Киркоров продолжили общаться – во время последнего визита в Минск артист встретился с ней и поужинал в ресторане. Дмитрий Колдун (Беларусь) Год: 2007 Место: шестое в финале

Фото: instagram.com/koldunmedia Выступление певца на конкурсе – пока самое успешное за все время участия Беларуси на «Евровидении». Колдун занял шестое место в финале. Одним из авторов конкурсной песни стал сам Филипп Киркоров – артист говорил, что изначально писал эту композицию для себя. Он также вызвался помочь в подготовке белоруса к шоу – принимал участие и в постановке номере, и в записи песни. Певец отметил, что давно наблюдал за молодым и талантливым исполнителем. В 2017 году Дмитрий Колдун отметил: «В этом году исполнилось ровно 10 лет, как мы вместе добились на «Евровидении» для Беларуси результата, который не побит до сих пор». Дмитрий Колдун рассказал, когда поедет на «Евровидение» во второй раз Ани Лорак (Украина) Год: 2008 Место: второе в финале

Успех участников конкурса под крылом артиста продолжился и в следующем году. Ани Лорак исполнила на сцене «Евровидения» зажигательный хит «Shady Lady», одним из авторов которого был Филипп Киркоров. Песня была записана в Греции. На сцене певица была в платье от Кавалли, украшенного кристаллами. Киркоров был уверен в победе подопечной – в финале артистка заняла второе место, уступив Диме Билану.

Фото: instagram.com/anilorak Филипп Киркоров является крестным отцом дочери Ани Лорак – Софии. Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа Сергей Лазарев (Россия) Год: 2016 Место: третье в финале

2016 год. Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров работал в творческой команде Сергея Лазарева в 2016 году. Певец признавался, что рад снова вернуться к работе над материалом к музыкальному конкурсу. Киркоров стал одним из авторов песни Лазарева. По словам Киркорова, он много лет уговаривал певца принять участие в конкурсе, однако Лазарев согласился, когда услышал песню и понял, что она его не подведет. В 2016 году в зрительском голосовании в финале Лазарев стал победителем, но из-за результатов жюри опустился на третье место в итоговом протоколе. Спустя три года артисты решили снова покорить конкурс – Филипп Киркоров помогает Лазареву в подготовке. Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»

2019 год. Фото: instagram.com/lazarevsergey В 2019 году в день рождения артиста Филипп Киркоров посвятил ему трогательный пост. Филипп Киркоров:

Я знаю тебя почти половину своей жизни и слежу за каждым твоим шагом. Я восхищаюсь твоим талантом и профессионализмом. «Евровидение» сблизило нас еще больше, потому что мы разделили честь и ответственность за представление нашей страны. Я уверен, что ты снова представишь страну на самом высоком уровне. Группа DoReDos (Молдова) Год: 2018 Место: десятое в финале