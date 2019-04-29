Парковки для беременных появились в минском торговом центре
Испытать радость материнства – мечта каждой женщины. Однако, знакомству с малышом предшествуют девять нелёгких месяцев. В современных реалиях будущие мамы продолжают вести активный образ жизни, в том числе и самостоятельно передвигаются за рулём. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь водительницам в положении, в нескольких странах СНГ реализовали парковки для беременных. Идея пришлась по душе и белорусам.
Ольга Казяба, руководитель проекта:
Мы стараемся делать какие-то интересные и полезные проекты и вещи для городской среды и, в принципе, одна из таких вещей – это табличка: «Парковка для беременных». Мы отдаём исходные файлы изображения всем, кто посчитает нужным, кто у себя захочет внедрить такую табличку. Мы в будущем надеемся, что помимо таких масштабных локаций, это захотят у себя также разместить и более маленькие какие-то учреждения.
«Пузатыми» парковками уже заинтересовались несколько торговых центров. Однако, на установку пока решился только один. Уникальные места было принято сделать в два раза больше привычных, и максимально близко ко входам.
Юлия Сухая, руководитель отдела маркетинга торгового центра:
Мы стараемся быть клиентоориентированным торговым центром. Мы зачастую проводим семейные мероприятия, где присутствуют беременные женщины. И идея с парковкой для будущих мам нам показалась интересной.
К слову, воспользоваться привилегированным паркингом могут не только будущие, но и действующие мамочки с маленькими детьми. Многие признаются: такой привлекательный сервис существенно выделяется среди столичных шопинг-моллов.
Илона Мороз, посетительница торгового центра:
Конечно, это удобно. Приехать и припарковаться, чтобы не переходить дороги и сразу идти в торговый центр.
Зарубежный опыт показывает: повсеместное размещение парковок для беременных не только благотворно влияет на развитие бизнеса, но и поднимает страну на новый уровень.