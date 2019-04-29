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Певица МакSим впервые рассказала о страшной аварии

29 апреля 2019 11:17
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Новости России. Недавно певица МакSим попала в ДТП, направляясь в аэропорт. Артистка собиралась в Москву на съёмки клипа, а также у неё был запланирован тур по России, который пришлось отложить.  

По информации StarHit, перед ДТП исполнительница ехала на заднем сиденье и была пристёгнута. В момент происшествия МакSим ударилась головой и потеряла сознание. Вскоре артистка очнулась, но из-за шока не чувствовала боль.  

С певицей ехала машина сопровождения, на ней МакSим и доставили в больницу, где врачи прописали пациентке постельный режим до середины мая. Гематомы вызвали воспалительный процесс, поднялась температура.  

Певица МакSим впервые рассказала о страшной аварии-1

Фото: instagram.com/sokllovamargarita  

«До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит», – рассказала исполнительница.  

Артистка заверила, что запланированные выступления состоятся, но немного позже.  

«Безумно обидно, что подвела столько людей – поклонников, организаторов концертов, команду», – добавила певица.  

Ранее сообщалось, что МакSим попала в жуткое ДТП (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Марина Максимова

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