Певица МакSим впервые рассказала о страшной аварии

Новости России. Недавно певица МакSим попала в ДТП, направляясь в аэропорт. Артистка собиралась в Москву на съёмки клипа, а также у неё был запланирован тур по России, который пришлось отложить.

По информации StarHit, перед ДТП исполнительница ехала на заднем сиденье и была пристёгнута. В момент происшествия МакSим ударилась головой и потеряла сознание. Вскоре артистка очнулась, но из-за шока не чувствовала боль.

С певицей ехала машина сопровождения, на ней МакSим и доставили в больницу, где врачи прописали пациентке постельный режим до середины мая. Гематомы вызвали воспалительный процесс, поднялась температура.