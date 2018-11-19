«Евровидение» в Минске: в чём разница между детским и взрослым конкурсами

Может, Вы помните, как несколько лет назад, после очередного фиаско на «Евровидении» в народе и среди культурного начальства разгорелась дискуссия на тему «А нужен ли нам этот конкурс? Тратим на участие в нем немалые деньги, а стране что из того – ни славы, ни материальных дивидендов». Скептики, к которым тогда относился и автор этих строк, тогда проиграли. Позже подумал: и правильно. Все-таки участие в международных мероприятиях – культурных или каких-либо других – приближает Беларусь к Европе, а не отдаляет от нее.

Это мы вспомнили о взрослом конкурсе. Что касается детского, то по нему подобных сомнений никогда не возникало. Здесь наша страна в заслуженном авторитете. Наши дети пели на площадках «Евровидения» 15 раз – каждый год с момента рождения конкурса. Белорусы дважды становились чемпионами по вокалу – Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007-м. Андрей Кунец в 2006 стал вторым. В 2011 (Лидия Заблоцкая) и в 2013 (Илья Волков) занимали 3-е место. Всего же в пятерку лучших белорусы входили 9 раз. Сейчас Беларусь занимает третье место после Грузии и России в рейтинге стран-участниц. Минск был хозяином конкурса в 2010 году и провел его на «ура». Что-что, а принимать большие форумы мы научились. Дважды конкурс проходил только в Киеве. Прошло восемь лет, и мы снова встречаем гостей. Нынешний детский конкурс пройдет под небезопасным в пожарном смысле слоганом «Зажигай!» Вот «Минск-Арена» и загорится всеми лампочками 25 ноября, когда под ее куполом начнется финальное вокальное сражение. Там уже вовсю готовятся. От Беларуси на конкурсе выступит Даниэль Ястремский. Он исполнит песню «Time». Честно говоря, прочитав текст, не очень понял, о чем произведение. Постарел! Успокоил себя только тем, что песен с таким сверхзагадочным смыслом сейчас у молодежи много.

Всю неделю после официального открытия 19 ноября и до финала детей и сопровождающих их лиц покатают по стране. И мы привычно узнаем из вечерних новостей, как нравятся гостям наши хорошие дороги и ухоженные поля, чистые широкие улицы, какие добрые и гостеприимные белорусы. Уместно напомнить: страна проведения не определяется итогами предыдущего конкурса. Ее выбирает оргкомитет. Этим детский отличается от взрослого. Еще в чем разница. Исполнитель должен быть гражданином страны, за которую выступает. Он не должен быть одет по-взрослому. Если во взрослом конкурсе ты можешь петь на любом языке, то здесь – только на государственном твоей страны. Наш мальчик споет на русском и немного на английском. У нас же два государственных. Раньше только телезрители голосовали, теперь – и жюри, и зрители голосуют на равных, 50 на 50.

Белорусы, конечно, будут болеть за Даниэля. Осталось дождаться финала.

Ваш В.Д.