Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа

Новости Беларуси. Всё меньше времени остается до финала Международного детского конкурса песни «Евровидение». В «Минск-Арене» вот-вот начнутся первые репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же участники разных лет поделились своим опытом выступлений. Творческая встреча с ними состоялась в БГУ. Алексей Жигалкович, Ксения Ситник, Лидия Заблоцкая, Егор Волчек – ребята, которые внесли свой вклад в историю конкурса.

Отметим, в рейтинге стран-участниц состязания Беларусь занимает третью строчку, уступая лишь Грузии и России.

Ксения Ситник, победитель детского конкурса песни «Евровидение-2005»:

Я думаю, что каждый участник должен очень хотеть и стремиться к этой победе. И очень-очень много и долго работать. Готовность много работать – это очень и очень важно. Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет