Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа
Новости Беларуси. Всё меньше времени остается до финала Международного детского конкурса песни «Евровидение». В «Минск-Арене» вот-вот начнутся первые репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока же участники разных лет поделились своим опытом выступлений. Творческая встреча с ними состоялась в БГУ. Алексей Жигалкович, Ксения Ситник, Лидия Заблоцкая, Егор Волчек – ребята, которые внесли свой вклад в историю конкурса.
Отметим, в рейтинге стран-участниц состязания Беларусь занимает третью строчку, уступая лишь Грузии и России.
Ксения Ситник, победитель детского конкурса песни «Евровидение-2005»:
Я думаю, что каждый участник должен очень хотеть и стремиться к этой победе. И очень-очень много и долго работать. Готовность много работать – это очень и очень важно.
Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет
Хелена Мерааи, участник детского конкурса песни «Евровидение-2017»:
Даниэль всё что мог – от меня уже услышал. Все наставления я ему дала, дали педагоги. У него сейчас огромная команда за плечами. Просто будь собой и делай то, что тебе нравится.
Напомним, «Евровидение-2018» примет Минск. Шоу со слоганом «Зажигай» и рекордным количество участников пройдет 25 ноября. Беларусь с песней Time на нем представит Даниэль Ястремский.