Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и Меган Маркл поразили всех своими нарядами на ужине Royal Foundation. Как сообщает Daily Mail, обычно не принято публиковать фотографии с этого ужина, но один из приглашённых поделился снимками в Сети.

Фото: instagram.com/iamtomwalker

На Меган Маркл было чёрное платье с открытыми плечами, которое украшено растительным орнаментом. Его приблизительная стоимость около двух тысяч долларов. Кейт Миддлтон пришла на ужин в ярко-красном платье от Preen. Герцогиня Кембридская уже надевала его в 2016 году, когда совершала тур по Канаде. Тогда его стоимость оценивалась в 1,7 тысячи долларов.

Фото: instagram.com/iamtomwalker

В последнее время Кейт начала «повторяться». Например, на церемонию Тusk Conservation Awards Миддлтон надела наряд от британского дизайнера Jenny Packam, в котором появлялась на мероприятии, посвящённом ОИ-2012. А недавно для семейного фото в честь юбилея принца Чарльза герцогиня Кембриджская повторила образ принцессы Дианы. На ней было тёмно-синее платье с белым воротником, как у матери принца Уильями и принца Гарри в 1985 году. Важным гостем и тем, кто поделился снимками с события, был 26-летний шотландский музыкант Том Уокер.

Фото: instagram.com/iamtomwalker

«Для меня было честью выступить на ежегодном ужине Royal Foundation и встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с герцогом и герцогиней Сассекскими», – написал певец в Instagram. Королевский фонд был создан в сентябре 2009 года, чтобы принц Уильям и принц Гарри могли заниматься благотворительностью. Кейт Миддлтон и Меган Маркл позже присоединились в качестве покровителей фонда.

Фото: instagram.com/iamtomwalker