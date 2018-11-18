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Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation

18 ноября 2018 10:11
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и Меган Маркл поразили всех своими нарядами на ужине Royal Foundation.  

Как сообщает Daily Mail, обычно не принято публиковать фотографии с этого ужина, но один из приглашённых поделился снимками в Сети.  

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation-1

Фото: instagram.com/iamtomwalker  

На Меган Маркл было чёрное платье с открытыми плечами, которое украшено растительным орнаментом. Его приблизительная стоимость около двух тысяч долларов.  

Кейт Миддлтон пришла на ужин в ярко-красном платье от Preen. Герцогиня Кембридская уже надевала его в 2016 году, когда совершала тур по Канаде. Тогда его стоимость оценивалась в 1,7 тысячи долларов.  

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation-4

Фото: instagram.com/iamtomwalker  

В последнее время Кейт начала «повторяться». Например, на церемонию Тusk Conservation Awards Миддлтон надела наряд от британского дизайнера Jenny Packam, в котором появлялась на мероприятии, посвящённом ОИ-2012.  

А недавно для семейного фото в честь юбилея принца Чарльза герцогиня Кембриджская повторила образ принцессы Дианы. На ней было тёмно-синее платье с белым воротником, как у матери принца Уильями и принца Гарри в 1985 году.  

Важным гостем и тем, кто поделился снимками с события, был 26-летний шотландский музыкант Том Уокер.  

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation-7

Фото: instagram.com/iamtomwalker  

«Для меня было честью выступить на ежегодном ужине Royal Foundation и встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с герцогом и герцогиней Сассекскими», – написал певец в Instagram.  

Королевский фонд был создан в сентябре 2009 года, чтобы принц Уильям и принц Гарри могли заниматься благотворительностью. Кейт Миддлтон и Меган Маркл позже присоединились в качестве покровителей фонда.  

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation-10

Фото: instagram.com/iamtomwalker  

После свадьбы с принцем Гарри на наряды Меган Маркл стали обращать пристальное внимание. Результатом стало осеннее попадание герцогини Сассекской на первое место в топ самых стильных людей года по мнению журнала «People».  

Впрочем, даже у Меган бывают модные конфузы. 

В конце октября Маркл появилась на публике, забыв снять ценник с платья (здесь подробнее).  

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Меган Маркл # принц Уильям # Принц Гарри # Том Уокер # Фотофакт

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