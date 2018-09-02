Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня

Новости Беларуси. Чтобы победить, иногда приходится спеть дважды. Беларусь на домашнем детском Евровидении представит Даниэль Ястремский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы победить, иногда приходится спеть дважды. Беларусь на домашнем детском Евровидении представит Даниэль Ястремский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским
Он победил в финале национального отбора с композицией «Time». Детское Евровидение пройдет в Минске 25 ноября.