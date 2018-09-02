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Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня

02 сентября 2018 18:32
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Новости Беларуси. Чтобы победить, иногда приходится спеть дважды. Беларусь на домашнем детском Евровидении представит Даниэль Ястремский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня-1

Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским

Он победил в финале национального отбора с композицией «Time». Детское Евровидение пройдет в Минске 25 ноября.

# Культура # Даниэль Ястремский # Фотофакт

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