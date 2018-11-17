Последнее выступление Евгения Осина запечатлели на видео

Новости России. Кумир 90-х, певец Евгений Осин скончался в Москве. Тело музыканта в квартире обнаружила его сестра. Сутки мужчина не выходил на связь, родственница пришла в квартиру Осина, открыла дверь своим ключом и обнаружила тело брата на полу в коридоре.

Ему было 54 года. В последние годы мужчина тяжело болел. По информации российских изданий, он боролся с алкогольной зависимостью.

Евгений Осин приобрел известность благодаря композициям «Плачет девушка в автомате» и «А когда на море качка», «Портрет работы Пабло Пикассо». Эти композиции стали настоящими хитами.

«У него было огромное жизнелюбивое сердце, трогательная улыбка, такой большой ребёнок, любимец всего двора – такой имидж. Однажды у него был такой звездный год, что он отодвинул всех. Он всегда хотел поделиться всем, чем мог, не знаю, что в нем сломалась и на каком этапе», – так в беседе с РИА Новости охарактеризовал Осина поэт Александр Шаганов.

Поклонники скорбят. Коллеги рассказывают, каким запомнили артиста.

«Сегодня ушёл из жизни, Евгений Осин... Он был моим добрым другом... Добрый, веселый, талантливый, легендарный и такой несчастный. Женечка, ты не держался за эту жизнь...Это предсказуемо, но безумно грустно до слез.. Спасибо за все! Я рада, что знала тебя». Эту запись на своей странице в социальной сети опубликовала экс-участница группы «Стрелки» Юлия Берета.



Певица в мае этого года принимала участие в съемках клипа Евгения Осина. Кадры репетиционного процесса она разместила в Instagram и поделилась впечатлениями от встречи с музыкантом.

Певца похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил Андрей Разин на своей странице в социальной сети. Музыкальный продюсер назвал эту информацию предварительной.