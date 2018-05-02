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«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018»

02 мая 2018 10:10
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Новости России. 8 мая в Лиссабоне начнется международный песенный конкурс «Евровидение-2018».

Уже 10 мая во втором полуфинале свою композицию представит участница из России – Юлия Самойлова.

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -1

Фото: instagram.com/jsvok

Исполнительница споет песню «I Won’t Break» («Я не сломаюсь»). Авторы этой композиции – Нетта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин, который работал над конкурсными заявками других участниц «Евровидения» – Дины Гариповой и Полины Гагариной.

Юлия Самойлова должна была ехать на конкурс в 2017 году, но после истории с недопуском российские вещатели отметили, что певица представит страну в следующем году.

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -4

Фото: instagram.com/jsvok

Певица родилась в 1989 году в городе Ухта. В детстве после неудачной прививки у ребенка возникли осложнения и Юлия стала инвалидом первой группы.

Вокалом юная Юлия начала заниматься с раннего возраста и уже в 14 лет стала призеркой фестиваля «На крыльях мечты».

В 2013 году в финале шоу-конкурса «Фактор А» Юлия заняла второе место и получила премию от Аллы Пугачевой – «Золотую звезду Аллы».

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -7

Фото: instagram.com/jsvok

На церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи Юлия Самойлова исполнила песню «Вместе».

Участие в «Евровидении» было заветной мечтой певицы. Клип на конкурсную песню на официальной YouTube-канале «Евровидения» посмотрели более 2 миллионов человек.

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -10

С танцорами. Фото: instagram.com/ildaryoung

За две недели до шоу в Португалии Юлия поделилась своими эмоциями в социальных сетях.

Юлия Самойлова:
Дикие будни. Ураган эмоций и мыслей. Эх… Так много всего приходится переживать, решать массу вопросов, к которым не была готова. Честно, и эмоционально, и физически все не так просто. Но благодаря вашей поддержке я наполняюсь светлой энергией! Спасибо, что со мной.

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«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -13

Фрагмент номера. Фото: instagram.com/eurovision

В Лиссабоне уже прошли первые репетиции. Кроме Юлии, на которой будет надето платье российского дизайнера – Анастасии Задориной, на сцене будут находиться три вокалиста и двое танцоров из балета Аллы Духовой.

Один из танцоров поделился фото с репетиций в соцсетях.

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -16

Фото: instagram.com/ildaryoung

Номер девушки уже назвали одним из самых «эмоциональных выступлений».

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» -19

Фото: instagram.com/ildaryoung

Участник от Беларуси – Alekseev – также провел первую репетицию в столице Португалии.

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Основными претендентами на победу в «Евровидении» букмекеры называют Израиль, Чехию и Эстони.

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# Фотофакт # калейдоскоп # Юлия Самойлова # Евровидение 2018 # Ильдар Гайнутдинов

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