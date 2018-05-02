«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018»

Новости России. 8 мая в Лиссабоне начнется международный песенный конкурс «Евровидение-2018». Уже 10 мая во втором полуфинале свою композицию представит участница из России – Юлия Самойлова.

Фото: instagram.com/jsvok

Исполнительница споет песню «I Won’t Break» («Я не сломаюсь»). Авторы этой композиции – Нетта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин, который работал над конкурсными заявками других участниц «Евровидения» – Дины Гариповой и Полины Гагариной. Юлия Самойлова должна была ехать на конкурс в 2017 году, но после истории с недопуском российские вещатели отметили, что певица представит страну в следующем году.

Фото: instagram.com/jsvok

Певица родилась в 1989 году в городе Ухта. В детстве после неудачной прививки у ребенка возникли осложнения и Юлия стала инвалидом первой группы. Вокалом юная Юлия начала заниматься с раннего возраста и уже в 14 лет стала призеркой фестиваля «На крыльях мечты». В 2013 году в финале шоу-конкурса «Фактор А» Юлия заняла второе место и получила премию от Аллы Пугачевой – «Золотую звезду Аллы».

Фото: instagram.com/jsvok

На церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи Юлия Самойлова исполнила песню «Вместе». Участие в «Евровидении» было заветной мечтой певицы. Клип на конкурсную песню на официальной YouTube-канале «Евровидения» посмотрели более 2 миллионов человек.

С танцорами. Фото: instagram.com/ildaryoung

За две недели до шоу в Португалии Юлия поделилась своими эмоциями в социальных сетях. Юлия Самойлова:

Дикие будни. Ураган эмоций и мыслей. Эх… Так много всего приходится переживать, решать массу вопросов, к которым не была готова. Честно, и эмоционально, и физически все не так просто. Но благодаря вашей поддержке я наполняюсь светлой энергией! Спасибо, что со мной. Колдун рассказал о шансах Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

Фрагмент номера. Фото: instagram.com/eurovision

В Лиссабоне уже прошли первые репетиции. Кроме Юлии, на которой будет надето платье российского дизайнера – Анастасии Задориной, на сцене будут находиться три вокалиста и двое танцоров из балета Аллы Духовой. Один из танцоров поделился фото с репетиций в соцсетях.

Фото: instagram.com/ildaryoung

Номер девушки уже назвали одним из самых «эмоциональных выступлений».