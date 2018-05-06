6 мая в Лиссабоне на церемонии открытия «Евровидения-2018» участники пройдут по синей дорожке

Такое решение было принято, чтобы соответствовать теме (океан) и слогану этого года «Все на борт!».

Новости Португалии. В Лиссабоне на церемонии открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2018» красная ковровая дорожка будет заменена синей.

43 участника конкурса пройдут по ковровой дорожке в 19:00 (по мск). Торжественное мероприятие состоится на побережье возле Музея МААТ (Музей искусств, архитектуры и технологий), который был открыт 4 октября 2016 года.

Само «Евровидение-2018» пройдёт на арене Altice в Парке Наций. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, а финал назначен на 12 мая.

Представитель Беларуси Alekseev будет бороться за выход в финал 8 мая, он выступит восьмым. Поклонники певца надеются, что такое совпадение принесёт музыканту удачу.

На данный момент в числе фаворитов конкурса представители Израиля, Норвегии, Чехии и Эстонии.

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