На конкурсе «Евровидение» изменились правила подсчета голосов от жюри

Незадолго до «Евровидения» были изменены правила подсчета голосов на конкурсе.

Об этом сообщается на сайте «Евровидения». Внесенные изменения были незначительны, однако они могут повлиять на итоговые результаты. Теперь решения большинства членов жюри будет весить больше, чем мнения одного представителя.

Например, если раньше большинство членов жюри отдавали песне наивысший балл, а один из судей отдавал ей последнее место, то это могло повлиять на количество баллов, которое получил исполнитель.

По новым правилам, чем ниже судья оценит композицию, тем меньше его оценка повлияет на итоговый результат.

Напомним, что предыдущие изменения в систему голосования на конкурсе были внесены в 2016 году.

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