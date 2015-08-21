25-летнюю Дженнифер Лоуренс признали самой высокооплачиваемой актрисой в мире
Новости США. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года. Больше всех заработала Дженнифер Лоуренс. Ее доход за последние 12 месяцев составил 52 млн долларов.
Большую часть денег ей принесла роль Китнисс Эвердин в экранизации романов серии «Голодные игры». Эту роль Лоуренс играет уже несколько лет. Завершающий фильм, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» выйдет в ноябре 2015 года. Лоуренс участвует в еще одной успешной франшизе – «ЛюдиИкс».
В недавнем интервью девушка призналась, что не смотрит фильмы со своим участием. Правда, это не принципиальная позиция, просто нет времени.
Дженнифер Лоуренс:
Вы даже не представляете, как тяжело быть Дженнифер Лоуренс – это же сплошные нервы! Если вам предложат, то обязательно требуйте солидную доплату. Я говорю друзьям: «Если посчитаете, что слава ударила мне в голову и я зазналась, дай мне пощечину – имеете на это полное право».
Напомним, минувшей весной еще один американский журнал включил девушку в список самых сексуальных женщин планеты. Подробнее здесь.
Второе место эксперты Forbes отдали 30-летней Скарлетт Йоханссон. Ее заработок – 35,5 миллиона долларов. Доходы актрисы значительно возросли благодаря коммерчески успешным «Мстители: эра Альтрона» и «Люси». Ее гонорар за триллер «Призрак в доспехах», который должен выйти в грядущем году, составил $17.5 млн.
Белорусские корни, брат-близнец и другие факты о любимой актрисе Вуди Аллена. Скарлетт Йоханссон в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».
Замыкает первую тройку звезда картины «Шпион» Мелисса Маккарти, ставшая богаче на 23 миллиона. После картин «Подружки невесты», «Поймай толстуху, если сможешь» и «Копы в юбках» ее негласно окрестили главной женщиной-комиком Голливуда.
Китаянка Бинбин Фань, расположившаяся на четвертой строчке (ее доход $21 млн), стала первой вошедшей в рейтинг актрисой неамериканского происхождения.
Счастливая жена Дженнифер Энистон за минувший год заработала $16,5 млн и расположилась на пятой строчке рейтинга.
Кто стал самым богатым актером в мире? Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes здесь.