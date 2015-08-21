25-летнюю Дженнифер Лоуренс признали самой высокооплачиваемой актрисой в мире

Новости США. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года. Больше всех заработала Дженнифер Лоуренс. Ее доход за последние 12 месяцев составил 52 млн долларов. Большую часть денег ей принесла роль Китнисс Эвердин в экранизации романов серии «Голодные игры». Эту роль Лоуренс играет уже несколько лет. Завершающий фильм, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» выйдет в ноябре 2015 года. Лоуренс участвует в еще одной успешной франшизе – «ЛюдиИкс».

В недавнем интервью девушка призналась, что не смотрит фильмы со своим участием. Правда, это не принципиальная позиция, просто нет времени.

Дженнифер Лоуренс:

Вы даже не представляете, как тяжело быть Дженнифер Лоуренс – это же сплошные нервы! Если вам предложат, то обязательно требуйте солидную доплату. Я говорю друзьям: «Если посчитаете, что слава ударила мне в голову и я зазналась, дай мне пощечину – имеете на это полное право».