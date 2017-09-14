Кинопремьеры 14 сентября: Дженнифер Лоуренс, Сергей Гармаш, Бен Стиллер и дети

После насыщенной прошлой недели в прокате ожидается затишье, т.ч. главным фильмом недели станет прохладно встреченная в Венеции новая картина Даррена Аронофски. Поклонников русского кинематографа ждет комедия с Сергеем Гармашем в роли младенца, а для фанатов Бена Стиллера 14 сентября в прокат выходит его новая трагикомедия. «мама!» реж. Даррен Аронофски

Фото: imdb.com

Супружеская пара живет в уединении среди леса. Однажды их покой нарушают странные гости, которые без приглашения являются в их владения. После встречи с новыми знакомыми Он создает величайший роман из когда либо написанных, а Она готовится стать матерью младенца, которому суждено изменить мир. Самый спорный фильм этого года. Проект Даррена Аронофски создавался в строгой секретности, а его мировая премьера состоялась всего неделю назад на фестивале в Венеции. Там фильм встретили одновременными свистом и аплодисментами, а критика на него такая же странная, как и сам фильм. Есть большие опасения, что картина может оказаться перегруженной пустышкой, но с равной вероятностью «мама!» имеет все шансы стать главным кинособытием года. Мы советуем вам не теряться в догадках, а узнать это лично. Тем более что каждый фильм Аранофски становится культурным событием, а наличие в кадре Дженнифер Лоуренс и Хавьера Бардема дополнительная мотивация к обязательному просмотру. «Напарник» реж. Александр Андрющенко

Фото: kinopoisk.ru

Полицейский из Владивостока майор Хромов во время одной из операций под прикрытием оскорбляет беременную женщину. За это его наказывает колдунья. Хромов получает бандитскую пулю, и ему делают операцию в той же больнице, в которой рожает обиженная им женщина. Чудесным образом душа полицейского переселяется в тело младенца. Через год, когда ребенок начинает говорить, он убеждает «родителей» помочь ему закончить незавершенное дело и снять проклятье. Картина со странноватым сюжетом в духе популярных голливудских комедий 80-ых. «Напарник» очень напоминает фильм «Уж кто бы говорил», где младенец разглагольствовал голосом Брюса Уиллиса, но вместо американского «крепкого орешка» у нас свой – Сергей Гармаш, а вместо милой семейной истории – полицейская трагикомедия о бравых служителях закона и хитроумных преступниках. Хитом картина точно не станет, но первые отзывы на нее вполне неплохие, что для российских комедий уже большой успех. «Статус Брэда» реж. Майк Уайт

Фото: imdb.com

Главный герой Брэд вместе с сыном ездит по колледжам и выбирает место, где тот будет учиться. Парень достаточно талантлив не только для городских учебных заведений, но и для Гарварда или Йеля. Брэд гордится сыном, да и сам он когда-то окончил престижный вуз. Его друзья по колледжу сейчас стали богатыми и известными людьми, сам Брэд тоже не беден, но в сравнении с ними он нищий. Поездка с сыном дает герою возможность поразмышлять о своей жизни и понять, что он сделал не так. Массовый зритель привык к тому, что Бен Стиллер комедийный актер, но правда намного глубже. Стиллер никогда не был обычным комиком, и на каждую его роль в фильмах о Факерах и тому подобных приходилась другая – куда более мрачная и глубокая. «Статус Брэда» относится именно ко второй категории. Этот фильм – психологический портрет человека за пятьдесят, честно и открыто озвучивающего те мысли, которые рано или поздно приходят в голову каждому из нас. Главный герой откровенно завидует успеху своих ровесников и фильм не говорит, что это правильно, но с кем такого не бывало? Так что для вдумчивых и благодарных зрителей «Статус Брэда» станет настоящим подарком, помогающим трезво взглянуть на свою жизнь. «Клаустрофобия» реж. Уилл Верник

Фото: imdb.com